Сюжет 2 wild 2 die

Если Барбара и ее банда приехали в салун, то это означало только одно – сегодня будет весело! Ну или, может быть, не очень – как дело пойдет. Вообще с ней и с ее ребятами никто не связывался, кроме шерифа и охотников за головами, однако законники все никак не могли дотянуться до проклятых бандитов и, наконец, повесить или хотя бы расстрелять. Банда Барбары состояла из ее самой и десятка стрелков, которые владели оружием как боги. Кто его знает, как ей удавалось держать в узде с десяток бандитов, но, тем не менее, у нее это получалось и весьма неплохо.

Вот и сегодня Барбара пожаловала в салун, выбрав самое удобное время: охотники за головами уже пьяны, а рабочий день шерифа закончился – то есть, он теперь и пальцем не пошевелит до самого понедельника. Стоило только предводительнице банды войти в заведение вместе со своими подельниками, как все посетители напряглись, хоть и старались не показывать виду.

Барбара села за стол для блэкджека, надеясь сыграть и заработать кучу денег. Она обожала карты, но терпеть не могла проигрывать. Хуже всего было то, что Барбара никогда не выпускала остальных из-за стола, пока не отыграется. Те, кто поглупее, отправлялись домой с дыркой во лбу, а утром на них надевали деревянный макинтош и закапывали под пафосную речь протестантского священника, который потом шел в бар отмывать душу покойного от грехов с помощью кукурузного виски. Игроки поумнее начинали поддаваться Барбаре, когда понимали, что дело плохо. Эти парни благополучно возвращались домой, отстирывали штаны, и потом рассказывали всем с гордо поднятой головой о том, как им довелось играть с самой Барбарой и как пришлось поддаться ей, чтобы не расстраивать нервную девку.

Сегодня она снова играла. Надо сказать, партия складывалась не в пользу Барбары – предводительница шайки бандитов проигрывала так, словно сам черт решил отнять у нее все деньги до последнего доллара. Некоторые посетители уже покидали салун, догадываясь, чем закончится тотальное невезение. Ни один дурак не захочет попадать под горячую руку...

Среди оставшихся присутствовала всего одна девушка – это была охотница за головами по имени Эшли, которая заработала себе хорошую репутацию. Конечно, женщина в такой профессии – большая редкость, но, как говорится, исключения лишь подтверждают правило. Эшли наблюдала за происходящим и прекрасно понимала, что Барбара скоро «взорвется». Она могла бы остановить невезучую картежницу, но вот ее банда, которая попивала виски за барной стойкой, представляла собой весьма серьезную угрозу даже для опытной охотницы за головами.

И вот Барбара проиграла последний доллар! Она выхватила из-за пояса револьвер и спустила курок! Игрок, забравший банк, отправился к праотцам с дыркой во лбу, из которой поднимался дымок. И тут началась такая заварушка!

Почти все члены банды получили пулю в лоб, правда, Барбаре и еще одному человеку, оставшемуся в живых, удалось уйти. Между тем кто-то попал в бочки с керосином, стоявшие в углу, и салун запылал, как гигантский костер. И ежу было понятно, что от почтенного заведения, в которое захаживал каждый порядочный горожанин, останутся одни головешки.

Впрочем, Эшли было плевать и на пожар, и на полоумные вопли трактирщика. Она лишь хотела догнать Барбару и выпустить пару пуль из револьвера, чтобы сделать этот мир лучше. Вы можете отправиться в погоню вместе с ней и разделить награду!