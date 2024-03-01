Сюжет Merry Hog

Детектив Гавс прекрасно знал, что с этим кабаном не все так просто! Правда, доказательствами он, увы, не располагал. Впрочем, это не остановило доблестного слугу закона.

Однажды детектив Гавс вызвал к себе лучшего сыщика, который умел становиться незаметным, словно тень, и приказал ему проследить за кабаном и его хрюшкой. Ищейке удалось раздобыть кое-какие ниточки, ведущие к совершенным преступлениям и арестантской робе. По-крайней мере, детектив Гавс думал именно так!

Выходило, что хрюшка чиста, как слеза невинного поросеночка. Но ее кабан – совсем другое дело! Еще бы, все же знают – честных банкиров не бывает! Ну и детектив Гавс тоже был в курсе прописной истины.

Агент, следивший за кабаном, подтвердил, что тот, скорее всего, укрывает деньги от налоговой службы. Он сам видел, как банкир лично сопровождал несколько грузовиков до своей загородной резиденции! К сожалению, агент не смог попасть за ворота, однако ему удалось взглянуть на содержимое кузова автомобилей – там лежали золотые монеты и стопки хрустящих зеленых банкнот. Разумеется, все это провернули неофициально. В документах банка нет никаких упоминаний о перевозке денег или золота – детектив Гавс проверил это с помощью старого приятеля из налоговой службы.

Такие поездки случались время от времени. Однажды банкир перевозил алмаз размером с дом, который тоже исчез за воротами его резиденции. Детектив Гавс буквально скулил от негодования: хитрая свинья проворачивает у него под носом темные делишки, однако работает очень чисто! А без доказательств слуге закона только и остается, что выть с досады...

Наконец, он решил слегка выйти за рамки закона! Конечно, ради всеобщего блага, а также победы добра над злом и криминалом. Это было даже не превышение служебных полномочий, а, скорее, альтернативный способ поиска доказательств. Именно так и говорил на суде один его приятель, который был хорошим копом! Правда, теперь он тянет свою «десятку» на рудниках, но это уже детали и просто досадные мелочи жизни.

Детектив Гавс прибыл к загородной резиденции банкира под покровом ночи. Он взял с собой «кошку», которую перекинул через высоченный каменный забор и перебрался на ту сторону. Ловко пробираясь по территории, слуга закона чудесным образом ускользал от внимания охраны, которая ходила тут и там.

Превратившись в тень, он добрался до огороженной ямы, у которой дежурило двое вооруженных охранников. К счастью, они оба отошли справить нужду – второй пошел за компанию, чтобы морально поддержать своего товарища. Охранники быстро вернулись, однако детективу Гавсу хватило этого времени – он заглянул за ограждение, сфотографировал золото, деньги, сейфы, сваленные в кучу, и поспешил обратно. Ему оставалось только перелезть через забор и убраться восвояси, оставаясь «невидимкой».

Вскоре слуга закона покинул загородную резиденцию кабана. Доказательства, которые ему удалось добыть, стали для него настоящим рождественским подарком! Прокурор, увидев фото, обязательно даст санкцию на обыск, а там уже свинья огребет на всю катушку! Главное – поскорее добраться до города и передать собранные доказательства, куда следует, а то вдруг охрана обнаружит следы и начнет суетиться...