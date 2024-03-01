Сюжет Prince of Riches

В один прекрасный день Ричард Львиное сердце решил прибрать к рукам Палестину. История умалчивает о том, что именно его интересовало: гроб господень, который так жаждали «освободить» служители церкви, или земли Востока, или вообще сектор Газа. Король просто взял и отправился в военный поход.

Вместо себя повелитель оставил брата, которого назначил регентом – сэр Джон радостно взгромоздился на престол, пожелав брату не торопиться обратно, и мысленно добавил, что лучше бы ему вообще остаться в Палестине и сгнить где-нибудь под смоковницей. Впрочем, последнего король не слышал, поэтому тепло попрощался с любимым родственничком и отправился на Восток показать сарацинам, чего стоят доблестные рыцари.

Ричард Львиное сердце благополучно ушел воевать. Сэр Джон тотчас издал указ о том, что теперь во всех графствах страны законом правят шерифы, а заодно и собирают налоги. Кстати, подати он повысил в несколько раз, потому как дворцовые балы, вкусная еда, лошади и женщины легкого поведения стоили немалых денег. Опять же надо было покупать индульгенции, чтобы потом не сгореть в аду из-за своих шалостей... в общем, расходов у принца Джона была просто тьма!

Тем временем в графстве Ноттингем жил благородный граф Робин Фитзут. Однажды его высочество ехал мимо дома лесника, у которого остановился шериф со своими людьми. У несчастного требовали деньги, в противном случае последствия того ждали самые плачевные...

Робин Фитзут заступился за лесника. Шериф воспринял это как оскорбление и начал «копать» под проклятого графа, который имеет глупость заступаться за чернь. Связи, обман и разного рода манипуляции помогли ему лишить Робина Фитзута титула.

Униженный, оскорбленный и почти обесчещенный граф удалился в Шервудский лес вместе с супругой Мариан. Вскоре он основал банду, которая называлась «Веселые люди».

Разбойники не трогали бедных, однако богатые боялись их как черти ладана, потому что толстосумов всех мастей они обдирали как липку. Граф с тех пор стали называть Робин Гуд. Между ним и шерифом Ноттингема началась настоящая война! За голову предводителя шайки «Веселых людей» была назначена награда и немалая! Что и говорить, шериф был готов заплатить за смерть своего злейшего врага целое состояние...

Простой народ обожал банду «Веселых людей»! Еще бы, ведь разбойники Робина Гуда раздавали награбленное беднякам до последнего пенни. Благодаря этим людям у случайной деревенской простушки могло появиться колье, принадлежавшее какой-нибудь герцогине, которую черт дернул проехать в карете через Шервудский лес.

Надо сказать, Робин Гуд не делал исключений – любой бедняк мог рассчитывать на помощь с его стороны. Человек, обратившийся с просьбой к благородному разбойнику, вполне мог рассчитывать на пригоршню золотых монет и драгоценных камней.

Конечно, на «Веселых людей» неоднократно устраивали облавы. Шериф пытался взять их живыми или мертвыми, однако из этой затеи ничего не вышло – разбойники всякий раз ускользали у него из-под носа. Иногда «Веселым людям» помогали местные, которые всей душой ненавидели наместника, поставленного сэром Джоном.

Если у вас не так много денег, то Робин Гуд обязательно вам поможет. Но если вы из богачей, которые спят на бриллиантах и обедают золотыми ложками, то лучше даже не приближайтесь к Шервудскому лесу! А всех остальных – милости просим!