Сюжет Lucky’s Fish and Chips

Том много лет работал смотрителем на аттракционах. Каждый день мимо него проходили сотни детей и протягивали билеты, выпрошенные у родителей. Том был достаточно здоровым и крепким парнем – ни один коротышка не мог проскользнуть мимо него! А если кто и пытался, то крепкая рука тут же хватала его за шиворот и возвращала обратно или и вовсе выталкивала с аттракциона, потому что и безо всяких жуликов народа полно.

Со временем Тому осточертела эта работа. Он бы с удовольствием попробовал что-то другое! Однажды вечером он стоял у причала и курил, размышляя о будущем. Тут рядом сел огромный альбатрос, который с интересом посмотрел на Тома и спросил, не надоело ли ему стоять на каруселях столько лет, да проверять билеты. Смотритель кивнул, и птица продолжила рассуждать, мол, лучше бы открыл кафе где-нибудь неподалеку, и тогда посетителям аттракционов будет, где перекусить.

Том смекнул, что альбатрос невероятно умен и решил поймать его! Правда, тот оказался слишком быстрым и успел ускользнуть, обозвав ловца «неблагодарной свиньей». Увы, наш герой остался без гениального советника, который понимал в жизни побольше многих людей.

Впрочем, идея альбатроса действительно казалась очень интересной! Том взял кредит в банке добавил сбережений и открыл кафе. Ох и несладко ему приходилось! Шутка ли – один человек работал за повара, официанта, кассира и уборщика!

Мало того, что Том пахал за десятерых, так еще и посетители заходили нечасто. Хозяин заведения долго думал, в чем дело? Вроде бы и место хорошее, и вывеска отличная: «Счастливая рыба и чипсы» – любимое английское блюдо, являющееся беспроигрышным вариантом, который обязательно должен быть в меню!

Наконец, Том сам попробовал свою стряпню. И тут он понял: мало одного энтузиазма – повару нужен еще и профессионализм! А заодно неплохо бы чем-нибудь разнообразить классику английской кулинарии... уж очень пресно получилось. И, само собой, одной только солью дело не исправишь.

Том уселся штудировать поваренные книги, надеясь приобрести недостающие знания. Наконец, это занятие дало результат: в голове начинающего ресторатора сформировался оригинальный рецепт, который должен был сделать легендарное блюдо намного вкуснее. Ну и, помимо соуса, Том решил заменить вчерашнюю рыбешку неизвестного происхождения, которую покупал у китайца, на свежую треску. Конечно, придется повысить цену, но что же делать мир суров – иногда даже в колбасу приходится добавлять немного мяса...

Итак, меню в «Счастливая рыба и чипсы» немного изменилось. Посетителей стало больше в первый же день после маленькой кулинарной революции! Выручка ощутимо увеличилась – не прошло и месяца, как Том смог нанять целый штат работников. Теперь в кафе работали повара, официанты, уборщики, а сам хозяин заведения только контролировал персонал, да считал прибыль. Ну и, разумеется, думал о расширении, мечтая открыть целую сеть забегаловок!

Бывший смотритель вспоминал свою работу на аттракционах с улыбкой. Кто его знает, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы не тот вечерний «перекур» и встреча с гениальным альбатросом? Вообще, пусть такая птица прилетит к каждому и подскажет, как изменить свою жизнь к лучшему! Потому что решение часто лежит на поверхности, но многие люди почему-то в упор его не видят...