Сюжет Book of Dead

В Каире наступал вечер. Солнце опускалось за горизонт, на улице стало чуть прохладнее и Рич Уайлд – один из самых известных исследователей и искателей приключений, покинул свой офис. Он целый день изучал древний папирус, который измучил его хуже сварливой жены – попробуй-ка расшифровать эту проклятую клинопись! Как и любой уважающий себя джентльмен, мистер Уайлд решил снять напряжение в баре за стаканчиком виски. Уставший мозг, прохладный вечер, пятница... в общем, наш достопочтенный археолог как-то невзначай свернул в бар «Мутный глаз».

Очередной гость питейного заведения расположился у стойки и попросил бармена плеснуть ему немного хорошего шотландского виски. Прислужник Бахуса кивнул и выполнил просьбу. И оказался самым настоящим прохвостом – пока мистер Уайлд отвернулся на секунду, он успел добавить в виски совсем немного воды! Бармен поставил на стойку стакан с невозмутимым видом, а потом начал пересчитывать бутылки.

Мистер Уайлд взял напиток. Сделав глоток, наш друг не заметил подвоха, и снова обернулся – его снова отвлек пьянчужка, пристававший к посетителям бара. Несчастный человек, которому до смерти хотелось глотнуть хоть капельку чего-нибудь покрепче, обращался к посетителям с просьбой купить у него карту сокровищ. Одни гости заведения просто смеялись, другие слали к дьяволу, состроив недовольную физиономию, а третьи и вовсе советовали взять эту «никчемную бумажку» и посетить с ней уборную.

Продавец карты сокровищ шел от одного посетителя к другому, которые все как один отказывались от шанса разбогатеть. И вот, очередь дошла до мистера Уайлда. Усмехнувшись, археолог взглянул на карту и едва не поперхнулся – это был тот самый фрагмент, который он искал десятилетиями!

Мгновенно справившись с эмоциями, ученый муж снисходительно улыбнулся и дал пьянице двадцатифунтовую бумажку. Убрав карту во внутренний карман своего пиджака, он, не глядя, рассчитался с бессовестным барменом, стоявшим за стойкой, и направился к выходу, оставив недопитый стакан пьянчужке, который прямо-таки ликовал от свалившейся на него удачи!

Мистер Уайлд поймал такси. Приехав домой, он лишь отмахнулся от жены, которую совершенно не интересовала археология, да и вообще все, что связано с наукой – ей гораздо важнее было узнать, почему от задержавшегося мужа разит спиртным!

Проигнорировав недовольные причитания госпожи Мегеры, обладатель карты сокровищ заперся в своем рабочем кабинете. Достав из сейфа остальные части он сложил из воедино – пьянчужка, сам того не подозревая, продал ему ключ к настоящему сокровищу! Вряд ли спившийся джентльмен слышал о великой Книге Мертвых, которая, если верить легендам, могла открыть путь в загробный мир... чего нельзя сказать о мистере Уайлде, который радостно улыбался, разглаживая сложившуюся карту дрожащими руками! Он-то прекрасно знал, что эта реликвия... Конечно, легенда предупреждала о воплощении Анубиса, золотой статуе фараона, Священном соколе и других стражах, но разве стоит опасаться героев древнеегипетских мифов?!

Экспедицию снарядили через день. Благодаря звонкой монете и хрустящим бумажкам найти проводников, которые согласные пройти по пустыне четверо суток, было очень просто.

Палящее солнце и невыносимая жара не помешали отряду мистера Уайлда дойти до своей цели. Вместо храма, о котором говорилось в легенде, остались лишь развалины, но это ничего не меняло – гробница древнего жреца находилась как раз под ними! Предприимчивый археолог не стал объяснять погонщикам верблюдов, за каким чертом они сюда приперлись, и что вообще интересного, может быть, в этом забытом всеми богами месте. Он приказал им ждать снаружи, а сам быстро отыскал вход и отправился на поиски Книги Мертвых. Шагая по темному коридору, мистер Уайлд мечтал о сказочном сокровище, потирая руки. А стражи, охраняющие несметные богатства, ждали его в первом же зале... попробуйте помочь ему выбраться обратно с набитыми карманами!