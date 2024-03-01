Сюжет Bison Moon Ultra Link & Win

Много лет обитатели пустошей жили как раю! Никаких тебе людей! Одни ели собратьев поменьше, другие щипали траву, а третьи преспокойно летали в небесах. Это была настоящая идиллия! Разумеется, человек просто обязан был все испортить...

В пустошах стали появляться всякие дымящие, шумящие и прочие противоестественные здания, которые являются символами уничтожения природы. Люди еще называют их заводами и фабриками. Экая, однако, мерзость!

Фабрик и заводов становилось все больше. Люди теснили природу как могли, чтобы привнести побольше «цивилизации». К тому же они начали охотиться! От рук проклятых злодеев с ружьями страдали все, начиная от енотов, высунувшихся из норы в неподходящее время, и заканчивая медведями, которых загоняли целой человеческой стаей.

В конце концов обитателям пустошей стало негде жить: оставалось всего два выхода – под ружье или уходить искать новый дом. Естественно, любое здравомыслящее создание пойдет туда, куда глаза глядят, надеясь найти какое-нибудь место без проклятых людей.

Однажды встретились медведь, волк, орел и енот. Серый даже не пытался поймать короля небес или хитрого обитателя нор, чтобы сожрать – ему было не до этого! Они собирались уйти их пустошей всей компанией, правда, не знали, куда лучше держать путь. Идти на все четыре стороны – не самый лучший выход, потому как можно прийти к какому-нибудь поселению людей, в котором будет еще хуже, чем в теперешних пустошах!

Животные решили воззвать к духу лунного бизона и попросить помощи. Компания целый день орала в один голос, но так и не дозвалась никого сверху. Хорошо, енот догадался сделать подношение – собрать побольше самых разных трав и повторить ритуал ночью, когда на небе взойдет луна.

На этот раз все получилось! Более того, пришли сразу два бизона – большой и маленький. Они спросили, в чем, собственно, дело. Животные рассказали духам о том, как люди притесняют их самым бессовестным образом.

Бизоны слушали, потрясая косматыми головами. Они согласились помочь, пообещав привести собратьев на землю обетованную. Правда, лунные бизоны могли появляться только ночью. Впрочем, это не смущало животных, которые давно были готовы отправиться на поиски нового дома.

Каждую ночь компания призывала лунных бизонов, и те вели животных далеко на юг. А может и на север, или на восток... да кто его знает, как будто у животных в головах компас! Было бы все так просто, обошлись бы без бизонов, ей-богу!

Они шли уже целую неделю. Днем животные отдыхали и прятались, чтобы не попадаться на глаза людям, которые временами проезжали мимо на лошадях. Несчастные, никому не пожелаешь столь печальной участи – катать этих двуногих злодеев у себя на горбу!

Наконец, звери пришли в... другие пустоши! Правда, здесь не было никакого намека на присутствие людей. Кругом царила первозданная природа. Бизоны предупредили компанию путешественников, чтобы те обращались еще, если сюда тоже пожалуют двуногие. Духи исчезли, а гости земли обетованной начали потихоньку обустраиваться: волк и енот нашли себе норы, медведь поковылял в ближайший лес, орел... ему вообще без разницы, главное, что здесь нет людей, которые любят охотиться на дичь!