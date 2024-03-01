Сюжет 9 jokers stick and spin

Король Вильгельм сидел на троне с грустной миной и вздыхал, глядя под ноги на мраморную плитку, в которой видел собственное отражение, казавшееся еще более унылым, чем он сам. Его величество не знал, как еще развеселить себя, хотя, казалось, уже испробовал все средства...

Сначала он приказал пороть советников и первых министров на площади, пока те будут петь славить своего повелителя. Толпе очень понравилось, особенно крестьянам, которые буквально пели от счастья, глядя, как первых господ королевства угощают плетью. Насмотревшись на аристократические зады, оказавшиеся такими же прыщавыми, как и у простолюдинов, толпа восславила Вильгельма и возблагодарила бога за то, что тот послал им такого прекрасного правителя.

Потом король устраивал рыцарские турниры, в которых вместо оружия разрешалось использовать только кухонную утварь. Какое-то время его величество искренне забавлялся, глядя, как благородные воины дубасят соперников половниками, скалками и прочим арсеналом, которым по обыкновению орудуют повара, да кухарки.

Позже король издал указ, по которому обязал придворных дам получать не менее одного тумака в день. Разумеется, все должно было происходить на глазах его величества! Ну вот так и повелось: рано по утру герцогини, графини и прочие аристократки выстраивались в очередь, чтобы хорошенько получить по своей августейшей мордашке. Конечно, король Вильгельм не стал пачкать руки о напудренные физиономии, а завел для этого специальную должность в дворцовом штате, на которую взял одного громилу из крестьян. Ну а тот делал свою работу с удивительным рвением и благодарил повелителя за возможность проучить придворных профурсеток!

Потом король пожалел несчастных женщин и отменил свой указ. Ему внезапно захотелось повоевать, но как-нибудь бескровно и без огромных расходов, связанных с военными походами. Вместо снарядов его величество приказал использовать фрукты и ягоды – вполне приемлемая замена пороху мушкетов. Король Вильгельм разделили министров на два условных лагеря и заставил их сражаться за право обладать принцессой Джокондой де Му-Му – это звучное имечко он придумал для одной из коров, дававших молоко для нужд обитателей дворца. «Красавицу» переодели в свадебное платье и позже выдали замуж за предводителя лагеря, победившего во фруктово-ягодной войне.

Наконец, в головах подданных начал возникать совершенно крамольный вопрос, а король случайно не идиот? Но нет, ничего подобного! Король Вильгельм был абсолютно здоров и здрав главою, просто ему было очень скучно.

Хорошо, что кто-то из советников подсказал его величеству завести шута! На следующий же день в тронном зале появился забавный прохвост, нацепивший клетчатый костюм и колпак, звенящий бубенцами. Король Вильгельм пришел в восторг от шуток, кривляний и смешных историй, которых шут знал превеликое множество.

Вечером, когда слуга ушел спать к себе в каморку, повелитель задумался над тем, как повысить градус веселья. Если от одного шута столько пользы, то почему бы не завести сразу несколько, скажем, девять? И пусть среди них будут не только мужчины, но и дамы, которые способны рассмешить до слез или могут рассказать что-нибудь интересное!

На следующий день в тронном зале появилось девять шутов. Мужчины и женщины изо всех сил развлекали короля, который радовался как ребенок! Советники облегченно вздохнули, мол, пусть лучше так валяет дурака, а то, не ровен час, поженит всех на козах и будет сучить ножками от радости!