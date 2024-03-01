Сюжет Wish Granted

Фатима была чрезвычайно ловкой! Известная воровка появлялась там и тут, чтобы позаимствовать у богатых нажитое непосильным трудом бедных. Стража никогда не могла поймать проклятую девчонку, которая всегда оставляла преследователей с носом.

В одну прекрасную ночь Фатима пробралась в сокровищницу известного купца, который совсем недавно вернулся из долгого путешествия. Богач привез много разных редкостей и огромные драгоценные камни, однако все это вызывало у незваной гостьи его хранилища ровно столько же интереса, сколько старый верблюд, плюющий в лицо погонщику. Впрочем, и последнее ей казалось более интересным, чем золото купца.

Фатима прослышала о волшебной лампе. На рынке только и говорили о странном артефакте, который купец привез издалека: якобы это не просто лампа, а дом могущественного джина, способного исполнить любое желание. Разумеется, каждый уважающий себя вор мечтал заполучить особую реликвию, и Фатима не была исключением. Она ловко прокралась мимо охраны и пробралась в сокровищницу, собираясь украсть волшебный артефакт.

Сколько же тут хранилось золота! Просто горы! Взяв даже самую малую, можно было накормить всех бедняков в городе. Но мысли о сирых и убогих отошли на второй план, едва Фатима увидела ту саму лампу.

Взяв артефакт в руки, она тихонько постучала, надеясь услышать ответ джина, который готов служить госпоже. Потом повторила жест вежливости, и снова, и опять... хозяин молчал. В какой-то момент воровка подумала, что все это вранье, а лампу придется продать как обычное золотишко.

И тут у нее в голове начался зуд, который время от времени ощущает каждая девушка: ей прямо сейчас захотелось узнать, как она выглядит! Да только вот рядом не были ни малейших признаков зеркала. Подышав на лампу, Фатима протерла ее и уставилась на себя любимую.

В этот самый момент появилась струйка дыма, которая через пару мгновений превратилась в джина. Бесплотный дух поинтересовался у воровки, зачем та его побеспокоила.

Удивленная Фатима быстро пришла в себя. Едва не прыгая от радости, воровка попросила джина сделать ее самой красивой девушкой на свете. К слову, красота была не самой сильной стороной героини нашей маленькой истории. Разумеется, этот факт ее несказанно расстраивал.

Как же Фатима была удивлена, когда джин отказался помогать за простое человеческое спасибо! Мерзавец потребовал принести ему звездную пыльцу, которую богатый купец подарил своей жене. Воровка, конечно, возмутилась такой меркантильности, но делать было нечего.

Фатима осторожно пробралась в дом, застрелив пару стражей из арбалета, и бесшумно проникла в комнату супруги богача. На тумбочке у кровати, стояла светящаяся баночка, которую воровка мгновенно стянула, оставив жену купца мирно похрапывать и пускать слюни на шелковую простыню.

Вернувшись в сокровищницу, Фатима снова вызвала джина. Она отдала ему звездную пыльцу, и тот вынюхал ее за пару мгновений, словно пылесос!

Лицо джина подобрело. Наколдовав кабинет пластической хирургии, волшебный дух надел белый халат, дал пораженной Фатиме вдохнуть чуть-чуть анестезии и начал операцию.

Через час все было готово. Проснувшаяся пациентка, увидев себя в отражении лампы, завизжала от счастья и была готова расцеловать джина, но тот уже исчез, поблагодарив ее за отличную звездную пыльцу высшего сорта. Правда, Фатима понятия не имела, что это такое, но, возможно, оно и к лучшему. Иногда нужно всего лишь хорошо делать свое дело, не задаваясь лишними вопросами, и тогда все будет хорошо!