Сюжет Money Cart 4

В 2246 году финансовые расчеты проводились с помощью искусственного интеллекта, равно как и многие другие. Правда, после глобального сбоя некоторые люди перестали доверять технологичному разуму. Благодаря стараниям тысяч ученых потерянные счета восстановили, однако рисковать больше никто не хотел, особенно те люди, которым было что терять. Собственно, так и возродился культ наличных, существующих всегда и везде, несмотря на закидоны искусственного интеллекта.

Крупнейшие компании перевозили деньги на специальном транспорте: автомобили, самолеты, поезда – кто во что горазд! Железная дорогая казалось многим богачам самым надежным вариантом. Вот и компания Vega Technologic тоже перевозила свои денежки на специальном поезде, который напоминал самую настоящую крепость. Корпус машины был изготовлен из брони на основе обедненного урана, десятки систем безопасности не оставляли посторонним ни единого шанса попасть внутрь. Разумеется, поездом управляли люди, точнее двое человек – с некоторых пор боссы Vega Technologic не доверяли искусственному интеллекту. Охраняли деньги штатные головорезы, вооруженные до зубов. Электронные системы мониторинга регулярно проверяли состояние поезда, отслеживали вероятность аварии и выдавали машинистам десятки полезных советов. Поезд ходил исключительно по корпоративной железной дороге, протянувшейся от одного филиала компании к другому – и так по всей стране.

Культ наличных процветал в тысячах компаний по всему миру. В связи с этим появились целые банды, которые были не прочь прибрать к рукам чужие денежки. Богатеи заботились о безопасности собственного благосостояния больше, чем о родных детях, однако иногда это не помогало – грабители все равно находили способ добраться до наличных и присвоить их себе.

На этот раз компания Vega Technologic беспокоилась только об одном – о банде «Робин Гуда», которая засела в лесах Вайоминга, а железная дорога пролегала именно там. Конечно, поезд-крепость просто так не взять, да и охраны в нем прилично, но жизнь, порой, преподносит те еще сюрпризы...

Поезд следовал по маршруту, и, казалось, ничто не предвещало беды. Оставалось только пересечь мост, а потом еще полчаса и все – миссия выполнена успешно! Но кто же знал, что чертовы «Робин Гуды» установят на опорах моста старую аналоговую взрывчатку, которую не видит не один сканер безопасности... прогремела серия оглушительных взрывов и поезд рухнул вниз.

После падения с высоты около ста метров выжить крайне проблематично, поэтому все вопросы с охраной решились сами собой. Когда дым рассеялся, из леса показались «Робин Гуды», имевшие примерно столько же отношения к герою средневекового эпоса, сколько и к балету, то есть, вообще никакого. Вооружившись электромагнитными пушками, грабители отключили систему защиты, которая все еще работала и была готова атаковать любого, кто посмеет посягнуть на денежки Vega Technologic.

Оставалось только открыть двери поезда. Оказалось, взломать мудреный замок, удерживающий дверь, которая отделяла грабителей от сказочного богатства, совсем не так просто. «Робин Гуды» нажимали разные кнопки на электронной панели, но у них ничего не вышло. Может быть, у вас получится? Попробуйте прямо сейчас, и пусть вам повезет!