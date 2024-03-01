Elements: the Awakening
Видеообзор
DEMO

Обзор Elements: the Awakening

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: х1500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Elements: the Awakening

Король Ублюдвиг XIII отдал душу богам! У почившего правителя осталось несколько детей, которые имели права на трон Тириландии. Как говорится, завертелось! Принцесса Витольда попыталась отравить своего брата Гамлета, а тот в свою очередь – сестру Вильгельмину, а та... началась бесконечная череда дворцовых интриг наследников, стремившихся избавиться от близких родственников быстро и безболезненно. Впрочем, последнее, пожалуй, не обязательно!

В интриги и дрязги вписались все дети ныне покойного Ублюдвига XIII, кроме принца Густава, который вместо борьбы за трон предпочитал уединение в библиотеке. Братья и сестры удивленно смотрели на книжного червя, словно тот был умалишенным.

Правда, придворный волшебник Магнус думал иначе – он-то прекрасно знал истинную причину уединения Густава в царстве книг! По какой-то странной причине ни один из отпрысков Ублюдвига не задумался о том, как король Ублюдвиг XIII умудрился бессменно править Тириландией почти тысячу лет! Боги, да как ему вообще удалось столько прожить?! К тому же заделать детей в весьма преклонном возрасте... Король однозначно мог претендовать на звание человека-загадки, однако возня за трон интересовала принцев и принцесс гораздо больше тайн почившего родителя.

Магнус и Густав пытались найти источник магической силы, которая много лет поддерживала жизнь короля. Мало кто знал, что правитель Тириландии на самом деле ничего не понимал в менеджменте государства и, честно говоря, был в этом деле профаном, а в некоторых сферах – так и вовсе болваном откровенным! Именно этот источник наделил Ублюдвига XIII мудростью и подарил ему сотни лет счастливой жизни.

Волшебник считал Густава единственным достойным наследником, поэтому не стал помогать остальным – только самый мудрый принц узнал отцовскую тайну! Секрет королевской силы заключался в изначальных камнях стихий: огня, земли, воды и воздуха. Магнус понятия не имел, как болвану Ублюдвигу XIII, удалось разжиться бесценными сокровищами, но теперь это уже и не важно!

Густав целыми днями сидел над книгами, надеясь с лихвой окупить вероятность появления геморроя. К счастью, труды его были не напрасны: принц отыскал запись, намекавшую на место, в котором хранились изначальные камни элементов. Правда, в книге еще говорилось и о каком-то пробуждении, однако Густав предпочитал решать проблемы по мере их поступления.

Принц рассказал о своей находке Магнусу, и волшебник повел его в подвал дворцового замка. Глубоко внизу в темноте находилась секретная дверь, которую можно было открыть, нажав на правильные кирпичи в стене. К сожалению, пароль в книге не упоминался, и Густав несколько приуныл. Хорошо, что Магнус знал, на какие кирпичи нужно надавить – еще при жизни король рассказал ему особую комбинацию и клятвенно потребовал хранить ее в секрете, пока не придет время. Удивленный волшебник тогда не понял, о чем говорил правитель, но теперь, ему показалось, самое подходящее время как раз наступило!

Густав и Магнус спустились вниз по винтовой лестнице, которая вела в большую каменную пещеру. Посреди нее левитировали четыре магических камня, светившиеся ярким светом! Их грани покрывали неизвестные руны. Приблизившись к сокровищам отца, Густав почувствовал особую силу, исходившую от камней. Магнус сказал, что их нужно пробудить, вот только он не знал, как именно провернуть хитрую манипуляцию, чтобы получить великую силу. Волшебник и принц старались, как могли! Тем не менее, ни чего у них не вышло... попробуйте, может, у вас получится пробудить древние кристаллы!

Провайдер
NetEnt
NetEnt
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches