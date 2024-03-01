Pig’s Feast
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Обзор Pig’s Feast

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 94.98%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Pig’s Feast

Хрю-Хрю Сан понимал толк в еде, как никто другой! Став настоящим мастером обжорства, он заслужил почет и уважение, как настоящий сенсей. Хрю-Хрю сан обожал есть, кушать, жрать, объедаться и проделывать другие совершенно немыслимые вещи с едой, которую считал даром богов. В конце концов сенсею удалось прославиться на всю Поднебесную, когда высшие силы помогли ему открыть новый способ поедания продуктов тем местом, откуда они обычно выходят из организма в весьма непривлекательном виде.

К сожалению, сейчас Хрю-Хрю Сан не мог уделять обжорству столько времени, сколько и раньше – все из-за этого Нового года, который, можно сказать, уже был на носу, вернее на пятаке. Великий праздник длится целых пятнадцать дней, поэтому к нему следует хорошо подготовиться.

Большую часть свободного времени Хрю-Хрю Сан готовил еду на Новый год. Он бы и рад был всецело отдаться столь важному и необходимому занятию, но не мог сделать этого из-за учеников, приходивших к сенсею за уроками по обжорству каждый день. Конечно, Хрю-Хрю Сан понимал, что нельзя оставлять воспитанников без наставничества, поэтому прекращал учебу только по выходным.

Великому обжоре катастрофически не хватало времени на подготовку к Новому году! Еще бы, ведь следовало сшить костюм, украсить дом гирляндами и флажками, да и желательно сделать какого-нибудь величественного дракона. К тому же следовало позаботиться о покупке фейерверков, которые предстоит запускать всю ночь напролет. Впрочем, Хрю-Хрю Сан уже прикупил небольшой склад пиротехники – оставалось только использовать петарды по назначению, когда придет время.

Сенсей хотел запустить одного из самых красивых драконов в городе. Вечерами он сидел за столом, приклеивая одну детальку к другой с ювелирной точностью, чтобы огромное создание полетело вверх при первом дуновении ветра, а не лежало на земле мертвым грузом. Один раз Хрю-Хрю Сан уже просчитался, и больше не хотел повторения столь бесславного события! Если бы не особый статус и известность, то над ним бы наверняка начали потешаться...

Буквально за пять дней до праздника Хрю-Хрю Сан закончил с приготовлениями – оставалось только встать к плите и наварить еды на все пятнадцать дней, пока добрые люди отмечают Новый год. Занятия в его школе прекратились до самого завершения праздника. Конечно, ученики упрашивали наставника продолжить занятия, несмотря на Новый год, но тот категорически отказался игнорировать общепринятую традицию. Ну, в самом деле, разве можно пропустить столь великий праздник, пусть даже ради такой великой цели, как достижение дзена в обжорстве?! Ни в коем случае!

Хрю-Хрю Сан превратился в повара, которому приходилось трудиться у плиты, не покладая копыт. Он прекрасно знал свои аппетиты и был готов поработать, как следует! Ближе к празднику в его кухне не осталось места ни для чего – даже пару бутылок рисовой водки и то пришлось вынести в гостиную, потому что надо было куда-то ставить очередную пирамидку из самых разных блюд.

Кажется, Хрю-Хрю Сан успел справиться с подготовкой к Новому году! Правда, он как-то не подумал о приглашении гостей... неужели ему придется отмечать праздник в одиночестве? Это будет очень печально! Может быть, вы захотите составить компанию великому сенсею, который поможет вам познать всю красоту обжорства и переедания? Начните отмечать прямо сейчас и пусть вам повезет!

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