Сюжет Towering Pays of Valhalla

О, как же прекрасны валькирии! Крылатые девы забирают души падших воинов в Вальгаллу, если те достойно сражались и не увлекались обжорством. Просто дело вот в чем: будь ты хоть трижды герой, но, если весишь сто пятьдесят килограммов, то прекрасные валькирии вряд ли смогут оторвать такую тушу от земли! И тогда придется падшему воину всю жизнь скитаться по земле в поисках любимой еды.

Все, кому довелось увидеть валькирий, могли бы подтвердить, что они – настоящие красавицы. Но увы, эти воины теперь в Вальгалле, поэтому спросить у них не выйдет.

Боги одарили валькирий бюстом пятого размера, ростом почти метр восемьдесят, длинными ногами, великолепными формами и изящными чертами лица. Глаза прекрасных дев способны свести с ума любого мужчину! Ну, в сочетании с остальными достоинствами – уж точно!

Великий Один повелевал валькириями много лет. Впрочем, он правил ими лишь номинально – девы и так прекрасно справлялись со своими обязанностями. Отец всех богов лишь иногда проверял крылатых воительниц и то исключительно для порядка.

Шли тысячелетия, столетия и десятки лет. Дел у Одина меньше не становилось и приглядывать за валькириями ему было просто некогда. Взглянув мудрыми очами на своих детей, он стал выбирать избранного, которому можно было доверить шефство над крылатыми девами.

Тор стал кандидатом номер один, как один из самых ответственных богов. Если бы не его бесконечная любовь к пиву, напоминавшая самый настоящий алкоголизм, и желание влезть в какую-нибудь драку, просыпавшееся в нем время от времени, то Один бы сразу выбрал его! Тем более, занятий у Тора было немного – знай себе ухаживай за молотом, да помогай смертным на войне.

Вторым кандидатом стал Локи. Один был в курсе о самых разных проделках этого прохвоста! Впрочем, Локи достаточно хорошо послужил и богам Асгарда, поэтому все прекрасно знали, на чьей он стороне, несмотря на самые разные выходки. Кстати, Тор его очень недолюбливал из-за шутки с рукоятью молота. Локи подарил ему Мельнир, однако забавы ради сделал ручку непропорциональной.

Локи был известен как отец лжи, коварства и обличитель. Тем не менее, хитрец казалась гораздо более башковитым парнем, по сравнению с Тором. С одной стороны Один уже почти доверил валькирий Локи, но что-то останавливало его, мешая сделать окончательный выбор – кто его знает, не выкинет ли пройдоха какой-нибудь фокус, из-за которого потом весь Асгард будет стоять на ушах?!

Как-то раз асы собрались на пиру у морского великана Эгира. Разумеется, Локи тоже пригласили. В разгар пира главный прохиндей Асгарда обвинил семерых богов в трусости и столько же богинь – мягко говоря, в нарушении элементарных норм целомудрия и крайне легком поведении. Доказав всем, что он – д’Артаньян, а они все – известно кто, Локи признал свою вину в гибели бога весны и света Бальдра, надеясь смягчить гнев братьев и сестер. Впрочем, это его не спасло. Разгневанные боги наказали детей Локи, и ему самому тоже пришлось несладко...

А, может быть, ну их всех этих воинов с молотами и хитрых трикстеров, которые способны обмануть родного отца? Предложите Одину свою кандидатуру! Отец всех богов мудр и, возможно, он передаст власть над прекрасными валькириями именно вам!