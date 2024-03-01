Сюжет Crystal Lotus

Садовник Педро много лет служит донне Розе. Хозяйка терпеть его не могла! И плати ему, и на пьянство глаза закрывай – одним словом мучайся и все тут! Конечно, Педро был не самым дисциплинированным садовником, однако дело свое он знал на отлично.



Каждое утро, кроме воскресенья, слуга донны Розы вставал и шел выполнять свои обязанности. Гений садоводства понимал, что пьющий старик никому особенно не нужен, а его нанимательница прекрасно знала очевидную вещь – никто не пойдет к ней работать за такие мизерные деньги! Вот такой вот у них был замечательный симбиоз.



Однажды Педро получил известие о смерти троюродного брата, который, как оказалось, оставил ему наследство. Донна Роза, поворчав, дала садовнику отпуск, чтобы съездить на похороны.



Простившись с покойным родственником, наш герой решил разобраться с наследством. Впрочем, досталось ему немного – старенький дом, заложенный дважды, и коллекция книг. Забрав небольшую библиотеку, Педро вернулся домой, оставив жилище брата ненасытным кредиторам.



Как ни странно, одна из книг оказалась посвящена садоводству. Педро прочитал ее за ночь с первой и до последней страницы. Сколько же там было всего немыслимого! Педро хотел попробовать все и начал с кристальной подкормки.



Внимательно прочитав рецепт, он скептически хмыкнул, задумавшись о том, где искать ингредиенты. Следующим утром садовник попросил разрешения сходить в лес за волшебными бобами, и донна Роза отпустила слугу, молчаливо кивнув – хозяйка подумала, что тот совсем повредился умом от беспробудного пьянства. Она же не читала книгу, и знать не могла об ингредиентах!



Педро направился в ближайший лес. Если верить книге, волшебные бобы должны были вырасти посреди трех вековых сосен – всего-то и нужно лишь прочитать заклинание, да полить землю бурбоном. Ради особого ингредиента Педро взял с собой одну из самых знаковых бутылок из своей коллекции пойла, которую держал для особых случаев.



Наконец садовник нашел подходящие деревья. Он прочитал заклинание из книги, откупорил бутылку и вылил грамм двести, горько вздыхая о вопиющем обращении с хорошим напитком. Земля впитала бурбон, и через мгновение на ее поверхности появилась трещина, из которой вырос огромный куст, увешанный светящимися стручками. Педро собрал их и побежал домой. Мысленно, он уже занимался приготовлением той самой кристальной подкормки.



Вернувшись, наш герой сразу же занялся делом. Ну, сначала приложился к бутылочке, конечно, чтобы работать было повеселее, а потом уже приступил к приготовлению подкормки. Кроме волшебных бобов, потребовалось еще немного химических удобрений, навоз и сахарная пудра. Из этих ингредиентов получился просто изумительный коктейль, перед которым не устоит ни одно растение!



Педро наполнил лейку и отправился в сад. Первым великолепного коктейля отведал лотос. Впитав все до последней капли, цветок превратился в светящийся кристалл! Педро начал поливать и другие растения, которые почти мгновенно кристаллизовались. Садовник всплеснул руками, подумав, как, имея в своих руках такую книгу, его брат мог умереть бедным? Да покоится он с миром, блаженный идиот...

