Hoop Kings
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Обзор Hoop Kings

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 95.5%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Hoop Kings

И вот настал тот день, когда капитаны пяти сильнейших баскетбольных команд выяснят, кто играет лучше! Все они признаны королями кольца, но этот титул – ни какое-нибудь дурацкое братство, правильно? Самый лучший баскетболист может быть только один! Парни не будут ждать решения NBA, слушать мнения диванных экспертов и прочую ерунду. Сильнейшие просто возьмут и выяснят, кто тут настоящий король кольца!

Сыграют пятеро участников. Кто забьет мячей больше остальных, тот и станет королем. Победитель может быть только один – иначе эта игра вообще не имеет смысла...

Вон тот черный парень с бородой – капитан Гарлемской сборной, в которой, конечно же, нет ни одного белого. Говорят, его воспитывали обезьяны, поэтому он иногда ведет себе немного неадекватно. Впрочем, такая проблема есть у всех детей, родившихся в Гарлеме. Одно можно точно сказать наверняка – это тип играет просто божественно! И соперник из него весьма серьезный.

А вот тот парень в фиолетовой майке тоже знает толк в баскетболе. Это капитан команды «Звезды NBA», которая полностью оправдывает свое название. Их капитан занимался баскетболом едва ли не с самого детства. Ходят слухи, будто он сначала научился бросать мяч в кольцо и лишь потом начал ходить.

Игрок в красной майке – капитан «Ред Сокс». Многие спрашивают его, какого черта баскетбольная команда называется так же, как та, которая играет в регби? А он отвечает, мол, не наплевать ли вам? Главное, как команда играет, а остальное вообще дело десятое! Некоторые с ним не соглашаются, но это ничего не меняет – капитан просто шлет их куда подальше и предлагает поинтересоваться у тренера, или у больших людей, сидящих наверху, которые занимаются финансами клуба.

Взгляните на прилизанного типа в оранжевой майке! Да, это он – капитан «Гламурных баскетболистов» собственной персоной. Ох, сколько слухов витает вокруг этой команды! Злые языки говорят, будто в нее отбирают через постель, и все они на самом деле выступают за «голубую сборную». Интересный факт: о личной жизни игроков ничего не известно, кроме того, что в команде нет ни одного женатого баскетболиста. К чему бы это?

Парень в желтой майке – капитана «Монтана Буллз». В прошлом году молодая команда выиграла национальное первенство. Пусть у ребят не так много опыта, однако у них огромный потенциал! Кто знает, возможно, они однажды выиграют и мировое первенство. Ну а пока их капитану стоит побороться за титул короля кольца.

На игру придут болельщики пяти команд. Если болеете за какую-то из них, то обязательно поддержите претендента на королевский титул! Билеты лучше покупать заранее, иначе потом придется сидеть рядом с фанатами «Гламурных баскетболистов», о которых тоже ходят самые разные слухи, в основном сомнительного характера...

Кстати, многие заключают пари. Все кандидаты в короли достаточно сильные, поэтому так сразу и не разберешься, на кого стоит поставить и, самое главное, сколько? Впрочем, заниматься расчетами по сложным формулам не обязательно – вы же ни какой-нибудь аналитик, работающий на букмекера в поте лица своего! Просто сыграйте в слот, посвященный королям кольца, и пусть вам повезет разбогатеть на пустом месте!

Провайдер
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