Сюжет Clover Craze

Говоря о волшебстве, мы думаем о магах стихий, призывателях разных существ, некромантах и прочих колдунах. А как же они?! Адепты ирландской магии?! Конечно, волшебники, работающие с этой школой, снискали себе весьма неоднозначную репутацию, однако это ничего не меняет. Ирландская магия работает – это факт!

У адепта обязательно должна быть волшебная палочка. Чем благороднее дерево, из которого она сделана, тем лучше для мага. В идеале волшебные палочки стоит делать из ясеня, дуба или орешника. Впрочем, остальные деревья тоже подойдут, ведь сила адепта ирландской школы заключается не только в этом инструменте!

В сочетании с волшебной палочкой маги используют самый разный алкоголь. Конечно, немного напитка следует принять внутрь. Когда волшебник настроится на колдовской лад, следует смочить в алкоголе палочку и можно приступать к занятиям магией.

Пиво является универсальным катализатором. Можно сказать, что это напиток на все случаи жизни! Правда, если вам нужно создать мощное боевое заклинание, то без виски тут не обойтись. Вино используется для любовной магии, однако ирландские волшебники прибегают к ней достаточно редко – просто если есть виски и пиво, то и с отношениями все само как-то налаживается. Некоторые адепты пользуются бренди, например, если нужно призвать синюю белочку. Никакой пользы от нее нет, однако жизнь становится гораздо веселее!

Помимо алкоголя, ирландские волшебники используют клевер. Цветок является катализатором, усиливающим способности к магии как минимум втрое. Особенно хорош четырехлистник! Особые свойства клевера были доказаны еще волшебником О’ Нейли, который полжизни занимался созданием эликсира долголетия. Конечно, многие маги относились к его работе с определенным скепсисом, считая, что обычный алкоголь и сам по себе неплохо продлевает век любого доброго человека.

О’ Нейли пытался создать эликсир долголетия из фруктового вина. Маг готовил напиток на сливе, вишне, апельсинах, лимонах и винограде. Увы, у него ничего не получалось, кроме обычного вина. К слову, довольно неплохого!

Однажды О’ Нейли привезли очередную партию фруктов. Перед тем как отправить дары матушки природы в котел, он тщательно вымыл их, однако не заметил листочек клевера, прилипшего к яблоку. О’ Нейли прочитал заклинания и тут произошел мощный взрыв! Из котла хлынул мощный поток зеленой светящейся энергии, которая заполонила комнату, а потом обратно утекла в котел, оставив после себя лишь туманную дымку.

Волшебник набрал эликсира в поварешку и сделал пару глотков, надеясь, что не превратится в какую-нибудь непотребность или не помрет ненароком. Маг почувствовал себя на несколько лет моложе и выпил еще. А потом снова, и так продолжал, пока не избавился от всех хронических болячек: подагры, геморроя, простатита и прочих неприятных болезней.

Дальше началось настоящее безумие: ирландские маги начали добавлять клевер во все, что ни попадя, даже в корм домашним питомцам. Последние, кстати, были недовольны. А заслуги О’ Нейли наконец-то признали и перестали считать мага старым чудаком, который занимается глупостью. Его официально признали великим. Ну и, конечно, О’ Нейли хорошо заработал на своем рецепте.