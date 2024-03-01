Clover Craze
Видеообзор
DEMO

Обзор Clover Craze

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.25%
Max Win
Max Win: X21000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Clover Craze

Говоря о волшебстве, мы думаем о магах стихий, призывателях разных существ, некромантах и прочих колдунах. А как же они?! Адепты ирландской магии?! Конечно, волшебники, работающие с этой школой, снискали себе весьма неоднозначную репутацию, однако это ничего не меняет. Ирландская магия работает – это факт!

У адепта обязательно должна быть волшебная палочка. Чем благороднее дерево, из которого она сделана, тем лучше для мага. В идеале волшебные палочки стоит делать из ясеня, дуба или орешника. Впрочем, остальные деревья тоже подойдут, ведь сила адепта ирландской школы заключается не только в этом инструменте!

В сочетании с волшебной палочкой маги используют самый разный алкоголь. Конечно, немного напитка следует принять внутрь. Когда волшебник настроится на колдовской лад, следует смочить в алкоголе палочку и можно приступать к занятиям магией.

Пиво является универсальным катализатором. Можно сказать, что это напиток на все случаи жизни! Правда, если вам нужно создать мощное боевое заклинание, то без виски тут не обойтись. Вино используется для любовной магии, однако ирландские волшебники прибегают к ней достаточно редко – просто если есть виски и пиво, то и с отношениями все само как-то налаживается. Некоторые адепты пользуются бренди, например, если нужно призвать синюю белочку. Никакой пользы от нее нет, однако жизнь становится гораздо веселее!

Помимо алкоголя, ирландские волшебники используют клевер. Цветок является катализатором, усиливающим способности к магии как минимум втрое. Особенно хорош четырехлистник! Особые свойства клевера были доказаны еще волшебником О’ Нейли, который полжизни занимался созданием эликсира долголетия. Конечно, многие маги относились к его работе с определенным скепсисом, считая, что обычный алкоголь и сам по себе неплохо продлевает век любого доброго человека.

О’ Нейли пытался создать эликсир долголетия из фруктового вина. Маг готовил напиток на сливе, вишне, апельсинах, лимонах и винограде. Увы, у него ничего не получалось, кроме обычного вина. К слову, довольно неплохого!

Однажды О’ Нейли привезли очередную партию фруктов. Перед тем как отправить дары матушки природы в котел, он тщательно вымыл их, однако не заметил листочек клевера, прилипшего к яблоку. О’ Нейли прочитал заклинания и тут произошел мощный взрыв! Из котла хлынул мощный поток зеленой светящейся энергии, которая заполонила комнату, а потом обратно утекла в котел, оставив после себя лишь туманную дымку.

Волшебник набрал эликсира в поварешку и сделал пару глотков, надеясь, что не превратится в какую-нибудь непотребность или не помрет ненароком. Маг почувствовал себя на несколько лет моложе и выпил еще. А потом снова, и так продолжал, пока не избавился от всех хронических болячек: подагры, геморроя, простатита и прочих неприятных болезней.

Дальше началось настоящее безумие: ирландские маги начали добавлять клевер во все, что ни попадя, даже в корм домашним питомцам. Последние, кстати, были недовольны. А заслуги О’ Нейли наконец-то признали и перестали считать мага старым чудаком, который занимается глупостью. Его официально признали великим. Ну и, конечно, О’ Нейли хорошо заработал на своем рецепте.

Провайдер
Red Tiger
Red Tiger
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Retro Wild Christmas
Retro Wild Christmas
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches