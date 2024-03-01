Сюжет Ryse of Rome

Со дня основания Рима прошло много веков. С каждым столетием одно из крупнейших государств мира становилось все крепче, сильнее и влиятельнее. Рим процветал во всех смыслах этого слова! Но до рассвета империи было еще далеко.

Огромная армия хорошо обученных легионеров подчинила себе добрую половину мира. Кризис на Ближнем Востоке разрешился очень быстро, когда все воюющие территории вошли в состав Римской империи: Израиль, Палестина, Галилея и другие страны превратились в провинции. Если бы современники могли провернуть подобный маневр, то проблема с сектором Газа наверняка была бы давно исчезла. Но теперь есть международное право, ООН и прочие препятствия, мешающие воспользоваться простым решением, придуманным римскими военачальниками.

Великая империя не уничтожала захваченные земли. Провинциям оставляли все, что только возможно, включая религиозные культы и традиции. Правда, государства утрачивали суверенитет, а местных правителей и вовсе спихивали с насиженного трона, на который усаживался почтенный зад одного из знатных чиновников, назначаемых императором. Захваченные земли приносили миллионы сестерциев налога – это были огромные деньги!

После завершения эпохи завоеваний, когда соседи покорились, а варвары, устраивавшие набеги на восточные границы успокоились, начался рассвет Рима. Эпидемии обходили империю стороной, благодаря множеству провинций голод стал невозможен даже теоретически, экономика активно развивалась – одно из самых сильных государств в мире было едва ли не примером для подражания всем остальным.

И вот у граждан Рима обострилась тяга к зрелищам – такое случается, когда хлеба в достатке, да и вообще жизнь слишком уж сытая. Цезарь решил дать людям море удовольствия и издал указ о проведении в Колизее гладиаторских сражений – это событие датируется 105 годом до н. э. Конечно, на арене сражались и ранее, однако бои не были публичными. Цезарь сделал кровавое развлечение доступным для всех, начиная от сенаторов и заканчивая последними плебеями.

Во времена рассвета империи римские термы не посещал только ленивый или прокаженный. Не стоит путать их с обычными банями – здесь общались, отдыхали и просто хорошо проводили время. Ну и, конечно, в термах можно было мыться столько, сколько необходимо.

Образование и наука распространялась по всей империи. Несмотря на существенно возросший уровень знаний, римляне продолжали поклоняться языческим богам, однако вера стала для них скорее традицией, нежели оголтелым культом.

Многие историки сходятся во мнении относительно завершения эпохи рассвета Рима с появлением христианства. Само по себе религиозное учение не несло в себе ничего деструктивного, наоборот, оно приветствовало созидание и провозглашало его как одну из главных жизненных ценностей! А еще над императором Рима появился некий бог, обладающий абсолютной властью. Правителям категорически не нравился подобный расклад – на христиан начались гонения. К тому же произошла целая серия военных, социальных, политических и экономических потрясений, в результате которых колосс античной государственности канул в Лету.

Древнего Рима нет уже почти две тысячи лет, а вот слоты, разработанные в честь великой империи, есть и пользуются спросом. Сыграйте и пусть вам повезет!