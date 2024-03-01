Сюжет Princess Suki

После смерти мужа принцесса Суки стала единоличной правительницей в провинции Хунсю. Естественно, это было вопиющее нарушение традиций и, откровенно говоря, полная ерунда! Согласно канонам, госпоже Суки требовался муж, причем как можно скорее, пока князья, владеющие соседними землями, не предъявили претензии на ее маленькое королевство. Проклятье, ну кто бы мог подумать, что её законный супруг отравится рыбой фугу! Мало того, что вкусный, но чрезвычайно опасный деликатес приготовили неправильно, так еще и вместо противоядия, которое подали князю, в пузырьке оказалась касторка! В общем, умер супруг госпожи Суки при весьма бесславных обстоятельствах...

Претендентов в мужья правительнице было целых два: молодой самурай Сунь Винь и военачальник Йохамото. Первый – опытный искусный воин, подающий большие надежды, кроме того, хорош собой. Второй – богат, известен, уважаем, правда, старше молодого воина лет на двадцать пять, но, как он сам заявляет, это вовсе не проблема, потому что вытяжка из стебля лотоса, распускающегося на рассвете, успешно лечит простатит и все сопутствующие осложнения.

Принцесса Суки терялась, выбирая между двумя претендентами на ее руку и сердце. Хорошо, что старшая гейша предложила ей отдаться на волю провидения – под красивой метафорой подразумевался смертельный поединок, в котором должен был выжить только один. Впрочем, победитель имел право сохранить жизнь проигравшему, но это уже не важно – на коне остается лишь самый сильный, а его противник, потерпевший сокрушительное поражение, будет облит чем-то коричневым, напоминающим издали шоколад, и дурно пахнущим. Ох уж эти азиатские традиции...

Принцесса согласилась, довериться провидению. Оба претендента на ее руку, сердце и трон провинции Хунсю договорились встретиться на восходе солнца у реки Фуань Ли и сразиться на берегу под лучами солнца, начинающего свой путь далеко на востоке.

В назначенное время оба самурая стояли на берегу. Сунь Винь выхватил катану из ножен и, быстро взмахнув, перерубил падающий лист, а потом попросил у Йохамото прощения за то, что вынужден убить его. Опытный военачальник ничего не ответил своему противнику, и посмотрел на него с сожалением, горько вздохнув.

Йохамото сунул руку за пазуху и достал пистолет. Сунь Винь удивленно вскинул брови и уже хотел было возмутиться, но не успел – военачальник спустил курок! Пуля угодила самураю между ног. Милосердный Йохамото не стал убивать своего противника – он лишь сделал его бесполезным и безынтересным для принцессы. Нет, конечно, вытяжка из стебля лотоса, распускающегося на рассвете, поистине творила чудеса, но даже она не помогла бы Сунь Виню отрастить то, что отстрелил коварный Йохамото! За годы, проведенные в бою, хитрый военачальник понял одну простую истину: глупо рассчитывать на меч, когда у врага есть пушка!

Так Йохамото стал новым правителем Хунсю. Принцесса смиренно приняла выбор провидения, а Сунь Виню милостиво разрешили повеситься на суку великого дуба. Разумеется, на рассвете, чтобы тот напоследок мог насладиться красотой восходящего солнца.

Утром принцесса Суки увидела из окна своего замка тело, болтающееся на дереве, которое было облито чем-то издали похожим на шоколад и дурно пахнущим. Она тихонько всхлипнула, вытерла слезу и пошла в другой зал к Йохамото, который тем временем пересчитывал казну. Возможно, вам тоже удастся разбогатеть как новому властелину провинции Хунсю!