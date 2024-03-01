Сюжет Sweet Alchemy 100

В магической школе Хуквартс было много самых разных факультетов! Пожалуй, здесь обучали всем направлениям магии, кроме, некромантии, которую запретили, хотя еще каких-нибудь двадцать лет в специально оборудованных классах ученики успешно поднимали мертвых.

В этом году школа получила особый гранд от Департамента волшебства. Директор срочно озаботился тем, как потратить любезно предоставленные деньги. В противном случае гранд пришлось бы вернуть, а загребущие ручонки местного начальства ни в коем случае не могли допустить такого развития событий! Решительно, никогда!

Сначала директор Хуквартса хотел построить корпус боевой подготовки, в котором мастера должны были изготавливать оружие, а будущие волшебники приобретать минимальные навыки владение мечом. Впрочем, члены совета встретили его инициативу довольно прохладно, объяснив, что меч и магия отлично сочетаются только в сказках. На практике же из волшебников получаются крайне сомнительные воины, и, наоборот, из мечников – совершенно никчемные колдуны.

Кто-то на заседании заикнулся об открытии нового факультета, на котором все желающие смогут изучать алхимию. Остальные члены совета поддержали интересное предложение, которое казалось вполне разумным. Как ни как, алхимия и магия достаточно хорошо сочетаются между собой – даже не самому умному человеку понятно, что волшебника гораздо проще научить варить зелья, чем срубать головы мечом!

Началось строительство нового корпуса, для которого была призвана целая бригада гномов. Строители, будучи мастерами своего дела, справились с поставленной задачей быстрее некуда. Уже через месяц на факультет алхимии приняли первых студентов, которые хотели стать мастерами в одной из самых древних наук.

И тут в Департаменте волшебства запросили отчет о расходе выделенных средств. Правда, студенты не могли показать ничего интересного, кроме зелья восстановления магии или лекарства от несварения желудка, которое изготавливали специально для директора Хуквартса.

Тем не менее, школа просто обязана была продемонстрировать что-то впечатляющее, чтобы не разочаровать шишек из Департамента волшебства, поэтому члены совета решили выдать преподавателей за студентов. Все тянули жребий, и судьба выбрала сестер Кэнди: Черри, Бери и Эпл, которая согласилась участвовать в авантюре директора только за последнюю модель айфона. Она вообще была готова на многое ради гаджетов компании, названной в честь ее имени... впрочем, это совсем другая история!

Сестры Кэнди создали волшебный котел, в котором варили мусор с пола, чтобы превратить в сладости. Разумеется, дело не в старой железной посудине – чудо происходило благодаря магии особого зелья, добавленного в воду! Кстати, сладости получались отличные, главное – не смотреть, из чего их готовят! Опять же, с точки зрения экономии такое производство кондитерских изделий оказалось крайне выгодным, поскольку сырье ничего не стоило...

В Департаменте волшебства получили отчет о результатах обучения «студентов», которые понравились всем шишкам без исключения. Кое-кто даже приезжал, чтобы увидеть чудо своими глазами. Сейчас сестры Кэнди пытаются усовершенствовать зелье – было бы неплохо, если б сладостей получалось еще больше! И вы можете им в этом помочь.