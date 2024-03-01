Grand Wild Dragon
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Обзор Grand Wild Dragon

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 97.16%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Grand Wild Dragon

Жители Поднебесной прогневили всех богов! На великую страну обрушилась эпидемия дизентерии, голод, заморозки и засуха, уничтожившая огромные поля зерна и риса. Тысячи фермеров остались без урожая, а миллионы людей лишились еды.

И вот крестьяне из одной большой деревни собрались на совет и решили пойти в долину Великого Гранд-дракона, чтобы попросить помощи. Никто из них никогда не был в этом месте, однако легенды гласили, что там светит кровавое солнце, а путешественников, которые решатся пойти туда, ожидает множество смертельных опасностей! Впрочем, вряд ли мифические напасти могут сравниться с разъяренными женами и стайками голодных детей...

Крестьяне отправились в путь. Ближе к ночи им встретились призраки, погибших от дизентерии, которые жутко выли и причитали. Завидев живых, бесплотные твари начали вытягивать из них жизнь – хорошо, кто-то догадался взять из костра поленья и разогнать духи почивших засранцев!

Утром крестьяне продолжили путь, и вскоре добрались до густого леса. Путешественникам ничего не оставалось, кроме как пойти вперед с верой в светлое будущее. По пути им встречались дикие звери, которые остервенело нападали и даже загрызли несколько человек. Казалось, в них вселились духи тьмы, жаждущие помешать успеху благой миссии! Хорошо, что крестьяне взяли с собой вилы, иначе все они могли бы навсегда остаться в непроходимой чаще и гнить там всю ближайшую вечность.

Наконец они вышли из леса и спустились к реке. Казалось, надо только найти брод и перейти на ту сторону, но тут из воды поднялся огромный змей – чудовище напало на людей, которые отбивались вилами, как могли! К счастью, кто-то из обороняющихся попал монстру в глаз и достал до мозга! Змей тяжко рухнул в воду и больше не шевелился. Тем не менее, чудовище успело сожрать половину отважных путешественников, оставив от них только конечности, внутренности да вилы, которыми защищались несчастные.

Оставшиеся в живых перебрались на другую сторону. Теперь их путь лежал через пещеру, в которой наверняка не обойдется без сюрпризов! Крестьяне не прошли и десятка шагов, как наткнулись на огненных жуков, которые нападали на них, щелкая огромными челюстями. У этих тварей была невероятно толстая шкура: вилы не могли причинить им вреда, как бы ни старались отчаянные путешественники! Хорошо, что кто-то догадался тушить огненных чудовищ по-пионерски – они сразу тухли, и превращались в кучки пепла!

Выйдя из пещеры, крестьяне застегнули штаны и отправились дальше, оглядываясь по сторонам. На небе светило кроваво-красное солнце, а кругом не было ни души. Вдруг прямо с неба упал огромный дракон, приземлившийся прямо перед опешившими крестьянами! Он спросил, чего они забыли в его владениях. И путешественники начали рассказывать наперебой, прося помощи...

Дракон выслушал несчастных. Он дал им золотого феникса, денежную рыбу и другие источники благосостояния. Дракон пожелал наградить отважных людей, которые смогли проделать столь долгий и опасный путь. А потом приказал им убираться и взмыл вверх!

Крестьяне принесли домой в деревню священные дары. Они оставили их в храме, и через некоторое время жизнь наладилась: следы эпидемии исчезли, погода наладилась, урожай попер как на дрожжах! Главное быть такими же упорными, как эти крестьяне и идти к своей цели несмотря ни на что – тогда все обязательно получится!

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