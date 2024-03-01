Blessed Dragons Hold and Win
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Обзор Blessed Dragons Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.48%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Blessed Dragons Hold and Win

Однажды мудрец по имени Кун Цо решил заняться черной магией. Достигнув некоторых успехов, он захотел открыть портал, чтобы вызвать темных созданий в наш мир и превратить в своих прислужников. Кун Цо все приготовил и приступил к ритуалу. Прочитав особые заклинания, он открыл портал...

Из другого мира в Поднебесную хлынули темные тени, которые оказались совершенно неуправляемыми! Кун Цо сбежал прочь, умоляя всех богов простить его за глупость и совершеннейшее безумие, породившее в нем желание управлять демонами.

Тени уничтожали все живое, превращая землю в выжженную пустыню. Они убивали людей и воскрешали их, превращая в прислужников. Не прошло и пары дней, как тени поработили несколько городов, превратив их жителей в ходячих мертвецов. Хуже всего то, что прислужники тьмы, вооружившись, копьями, дубинами и мечами, объявили войну живым. К тому же с ними сражались тени, которые казались вообще непобедимыми, после того как у них появилась мертвая гвардия.

Люди пытались дать отпор врагу, однако противник был слишком силен – армии живых постоянно отступали, теряя солдат. Павшие воины поднимались и становились частью мертвой гвардии, наступая на братьев по оружию, с которыми совсем недавно сражались бок о бок. Вскоре тени захватили большую часть Поднебесной.

Через несколько дней страна оказалась на краю гибели. Боги, посмотрев на происходящее, были очень удивлены появлению теней в нашем мире! Но они не стали разбираться в том, какой идиот вызвал сюда демонов, а просто отправили на помощь смертным блестящих драконов!

С десяток величественных созданий появились в нашем мире и тотчас выразили императору готовность послужить на благо Поднебесной. Затем драконы зарядили магией света оружие живых воинов и улетели сражаться с демонами.

Посланцы богов изрыгали свет солнца и молнию, не оставляя теням ни единого шанса на выживание. Чешуя драконов, изготовленная из чистого золота, сверкала так сильно, что некоторые демоны с трудом выдерживали ее яркость, и исчезали с поля боя. А самых стойких драконы сжигали, изрыгая из пасти свет и молнию!

Наконец тени начали отступать. Демоны оказались бессильны против блестящих драконов, которые загнали пришедшее зло обратно в портал. Посланцы богов запечатали ворота в наш мир, а затем отыскали Кун Цо и наказали, как следует – глупцу просто откусили голову, потому как она все равно ему без надобности, раз додумалась призвать таких злобных тварей в прекрасный мир живых...

Люди благодарили блестящих драконов от всего сердца, понимая, что если бы не эти создания, то Поднебесной пришел бы конец! А за ней тени могли бы захватить и остальной мир. Люди благодарили драконов и проклинали Кун Цо за сотворенное зло. Посмертно его лишили звания мудреца, а император и вовсе приказал забыть имя несчастного или если уж и упоминать, то лишь как «придурка», не иначе!

В честь блестящих драконов построили огромный храм, в который благодарные люди приносили дары чуть ли не каждый день. Многие жертвовали им золото и драгоценности. Кстати, вы тоже можете отблагодарить блестящих драконов за спасение человечества! Ну или наоборот прибрать золотишко, оставленное другими – все равно высшим силам не нужны эти цацки! А мы проводим вас в храм блестящих драконов прямо сейчас...

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