Обзор Blessed Dragons Hold and Win
Сюжет Blessed Dragons Hold and Win
Однажды мудрец по имени Кун Цо решил заняться черной магией. Достигнув некоторых успехов, он захотел открыть портал, чтобы вызвать темных созданий в наш мир и превратить в своих прислужников. Кун Цо все приготовил и приступил к ритуалу. Прочитав особые заклинания, он открыл портал...
Из другого мира в Поднебесную хлынули темные тени, которые оказались совершенно неуправляемыми! Кун Цо сбежал прочь, умоляя всех богов простить его за глупость и совершеннейшее безумие, породившее в нем желание управлять демонами.
Тени уничтожали все живое, превращая землю в выжженную пустыню. Они убивали людей и воскрешали их, превращая в прислужников. Не прошло и пары дней, как тени поработили несколько городов, превратив их жителей в ходячих мертвецов. Хуже всего то, что прислужники тьмы, вооружившись, копьями, дубинами и мечами, объявили войну живым. К тому же с ними сражались тени, которые казались вообще непобедимыми, после того как у них появилась мертвая гвардия.
Люди пытались дать отпор врагу, однако противник был слишком силен – армии живых постоянно отступали, теряя солдат. Павшие воины поднимались и становились частью мертвой гвардии, наступая на братьев по оружию, с которыми совсем недавно сражались бок о бок. Вскоре тени захватили большую часть Поднебесной.
Через несколько дней страна оказалась на краю гибели. Боги, посмотрев на происходящее, были очень удивлены появлению теней в нашем мире! Но они не стали разбираться в том, какой идиот вызвал сюда демонов, а просто отправили на помощь смертным блестящих драконов!
С десяток величественных созданий появились в нашем мире и тотчас выразили императору готовность послужить на благо Поднебесной. Затем драконы зарядили магией света оружие живых воинов и улетели сражаться с демонами.
Посланцы богов изрыгали свет солнца и молнию, не оставляя теням ни единого шанса на выживание. Чешуя драконов, изготовленная из чистого золота, сверкала так сильно, что некоторые демоны с трудом выдерживали ее яркость, и исчезали с поля боя. А самых стойких драконы сжигали, изрыгая из пасти свет и молнию!
Наконец тени начали отступать. Демоны оказались бессильны против блестящих драконов, которые загнали пришедшее зло обратно в портал. Посланцы богов запечатали ворота в наш мир, а затем отыскали Кун Цо и наказали, как следует – глупцу просто откусили голову, потому как она все равно ему без надобности, раз додумалась призвать таких злобных тварей в прекрасный мир живых...
Люди благодарили блестящих драконов от всего сердца, понимая, что если бы не эти создания, то Поднебесной пришел бы конец! А за ней тени могли бы захватить и остальной мир. Люди благодарили драконов и проклинали Кун Цо за сотворенное зло. Посмертно его лишили звания мудреца, а император и вовсе приказал забыть имя несчастного или если уж и упоминать, то лишь как «придурка», не иначе!
В честь блестящих драконов построили огромный храм, в который благодарные люди приносили дары чуть ли не каждый день. Многие жертвовали им золото и драгоценности. Кстати, вы тоже можете отблагодарить блестящих драконов за спасение человечества! Ну или наоборот прибрать золотишко, оставленное другими – все равно высшим силам не нужны эти цацки! А мы проводим вас в храм блестящих драконов прямо сейчас...