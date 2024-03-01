Сюжет Big Bang the Universe

Доктор Зорг по праву считался одним из ведущих сирианских ученых! Такие как он помогли Сириусу стать одной из самых развитых цивилизаций в галактике Альфа-Центавра. На счету великого ученого огромное количество открытий и изобретений: генератор для вечного двигателя, импланты пятой ноги для собаки, нанотехнологичный рыбий зонтик, квадратные мыльные пузыри и многое другое не менее полезное для сирианцев. Вряд ли кому-то придет в голову сомневаться в значимости достижений доктора Зорга! А если таковой и найдется, то он просто не имеет образования или вообще деревенщина откуда-нибудь из Туманности Андромеды...

Однажды сам верховный император Сириуса поручил доктору Зоргу исследовать потоки наночстиц, которые были обнаружены в одном из удаленных уголков планеты. Впрочем, светило сирианской науки и сам очень заинтересовался необычным явлением, поэтому занимался исследованиями с удвоенным рвением.

Разобравшись немного в механизмах работы странного явления, он сконструировал аппарат, создающий аналогичные потоки энергии. Никто в исследовательской группе так и не мог понять, как необычное явление влияет на материю! Листья межгалактического лопуха, произрастающего в месте появления потоков наночастиц, стали просто гигантскими! А вот руки одного из младших научных сотрудников, которого черт дернул сунуться прямо в поток, уменьшились просто катастрофически – теперь их размер не больше, чем у игрушечного солдатика! Надо сказать, тот аспирант очень расстроился из-за весьма неприятного дефекта, который к тому же напрочь лишил его личной жизни...

Исследователи пробовали облучать и другие материалы. Стекло превратилось в хлеб, металл стал пластмассой, а ткань – кирпичом, одним словом, результаты оказались весьма неоднозначными! Доктор Зорг обратился в правление и запросил еще самых разных материалов.

Исследования продвигались очень медленно! Когда доктор систематизировал полученные результаты, то пришел к некоторым выводам, которыми поделился с коллегами. Оказалось, что наночастицы способны превращать дорожную пыль в обогащенный уран, плутоний и другие радиоактивные элементы, позволяющие создавать ядерное оружие. Конечно, добывать их иным путем очень дорого и долго, а тут благодаря потокам наночастиц появились просто умопомрачительные перспективы!

Открытие доктора Зорга, безусловно, было бесценным. Он уже мысленно пересчитывал гранды, которые ему дадут на развитие науки, представляя, сколько радостей жизни можно приобрести за совершенно немыслимые деньги!

Когда эйфория отошла на второй план, доктор немного погрустнел. Еще бы, очевидное понятно даже идиоту: имея такой аппарат в своем распоряжении, император начнет бесконечные войны со всей Вселенной! А это значило только одно – результаты исследований необходимо подделать и представить их как бессмысленные и бесполезные. Потому что лучше остаться без грандов, чем погрузить Вселенную в хаос бесконечных войн...

Остальные участники лабораторной группы согласились со своим руководителем. За пару вечеров данные исследований переписали, а потом погрузили аппарат в межгалактический звездолет вместе со всеми материалам и отправили на автопилоте куда подальше. Корабль запрограммировали на взрыв, который должен был получиться очень мощным! Кто знает, может, из него возникнет какая-нибудь планетарная система, например, Солнечная!