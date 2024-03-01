Crypto Fortune
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Обзор Crypto Fortune

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Crypto Fortune

Большую часть своей жизни Фрэнк бездельничал, наслаждаясь жизнью. Правда, отец выдавал ему слишком мало денег, поэтому «несчастному» парню приходилось ограничивать себя в удовольствиях. Но в один не очень прекрасный день все изменилось: папаша Фрэнка умер от инфаркта. Отправившись к бабушке и дедушке на тот свет, старик не забыл и о любимом сыне, которому оставил солидное наследство! Проклятье, да ради таких денег многие были бы рады продать душу дьяволу, вот только никаких предложений от него почему-то не поступает...

Смерть отца заставила Фрэнка пересмотреть свою жизнь. Парень завязал с клубами, гулянками и прочей ерундой, на которую тратил все свободное время. Ему хотелось заниматься бизнесом, вот только одного желания в таком деле мало – нужны еще и знания...

Фрэнк решил стать инвестором. Вложив некоторую сумму в золото и алмазы, он понял, что несколько просчитался, мечтая о быстрой прибыли. Подобные инвестиции оказались хороши лишь для сохранения денег от инфляции, разного рода кризисов и прочих жизненных перипетий, из-за которых богач может стать нищим буквально за пару дней.

Фрэнк вложился в нефть, надеясь зарабатывать на разнице курсов в стоимости барреля, которая менялась достаточно часто. Поначалу все шло хорошо, но позже выяснилось, что надо уметь делать верный прогноз на долгий срок, потому как иначе зарабатывать в этом направлении не выйдет – все можно потерять в одночасье, если сделать неправильные выводы.

Начинающий инвестор пробовал вкладывать деньги в акции, в полезные ископаемые и другие активы. Зарабатывать у Фрэнка получалось с попеременным успехом. Больше всего ему понравилось работать с курсами валют – в какой-то момент ему показалось, будто бы он нашел свой дзен, пока все разом не рухнуло из-за очередного скачка доллара, спровоцированного внезапным экономическим ростом.

Фрэнк крепко задумался над происходящим. Неужели ему придется поступать в колледж и учиться на финансиста? Да это просто кошмар!

Пока Фрэнк думал, как набрать средний проходной балл, будучи тотальным неучем, который и школу-то закончил только потому, что отец пригрозил лишить его финансов, к нему присматривались двое сотрудников компании. Пол и Молли изучали перспективные направления для инвестирования – естественно, специалисты не могли обойти вниманием криптовалюту!

В обеденный перерыв умники заглянули в кабинет Фрэнка и изложили нехитрый план. Собственно, они и сами могли бы все провернуть, но без щедрого спонсора от многообещающего проекта мало толка. Фрэнк выслушал парочку и дал добро. Ну и денег, разумеется.

Проект касался биткоинов, тизера, лайткоинов, эфириума и других криптовалют. Стоимость цифрового золота росла в геометрической прогрессии. Закупившись «криптой» сейчас, через пару лет можно стать миллиардером, если все пойдет гладко!

Фрэнк выделил часть отцовских денег на амбициозный проект и оказался тысячу раз прав. Его состояние стало еще больше! Инвестиции работали, как швейцарские часы, а о поступлении в колледж можно было забыть и не вспоминать.

Повезло Фрэнку с толковыми напарниками! Возможно, сама леди Удача столкнула его с этими людьми. Пусть и вам повезет стать настоящим богачом!

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