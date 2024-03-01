Сюжет Robin Hood Valentine

Приближался День святого Валентина, а Робин Гуд между тем ходил кругами, схватившись за голову – совсем скоро ему предстоит подарить возлюбленной Мериан подарок, да только на что же его купить?! И богачи, как назло, перестали ездить через Шервудский лес, словно сговорились все разом! Ей-богу, хоть иди в город и занимай у ростовщика...

К счастью, до банды лесных разбойников дошел слух о состязаниях в стрельбе из лука, в которых могут принять участие все желающие. Робин Гуд был готов показать свое мастерство ради звонкой монеты, да только это было очень опасно! Шериф давно точил зуб на предводителя шайки лесных разбойников и готов заплатить любому, кто сумеет доставить того живым или мертвым для расправы... в смысле, справедливого суда по закону графства Хантингтон! Хотя теперь одно не сильно отличается от другого. К счастью, народ ненавидел шерифов и решительно отказывался им помогать!

Тем не менее, Робин Гуд все равно собирался участвовать в состязаниях. В противном случае он будет сидеть без денег еще неизвестно сколько, а девица Мериан останется без подарка. В свою очередь, обиженная возлюбленная могла оставить любимого без сладенького на ночь, и это, конечно, был уж совсем грустный поворот событий, которого следовало избегать!

Один из помощников предложил Робин Гуду загримироваться, чтобы люди шерифа не смогли его узнать. С помощью золы от костра и той немногой косметики, которая имелась в распоряжении Мериан, лесные разбойники преобразили своего предводителя до неузнаваемости. Скажем прямо, «видок» получился сомнительный! Зато никто не узнает в этом джентльмене Робин Гуда, а значит дорога к состязанием открыта...

В назначенный день легендарный стрелок явился в замок Хантингтон. Ох, сколько же здесь собралось народа! Помимо простых людей, сюда пожаловала и местная аристократия, включая наместника Джона Добродушного и его братца Уильяма Злобствующего. Ну и, конечно, шериф графства тоже присутствовал. Более того, именно ему предстояло вручить приз самому меткому стрелку – увесистый мешочек золота, благодаря которому можно было купить хоть десять подарков для Мериан, причем не каких-нибудь, а самых лучших!

Робин Гуд представился как странствующий лучник сэр Бутербред и ни у кого не возникло никаких вопросов относительно его личности. Кроме предводителя лесных разбойников, в состязаниях участвовали самые известные стрелки графства: Николас Ночной горшок, Терион Косой, Воган Горбатый лучник и другие не менее серьезные претенденты на победу. Да только куда им состязаться с самим сэром Бутербредом, в смысле, с Робин Гудом!

Возлюбленный Мериан поражал все цели одну за другой! Толпа «ахала» и «охала», глядя на неизвестного мастера стрельбы из лука, а тот ни разу не промахнулся, удивляя всех собравшихся феноменальной меткостью. Даже Терион Косой и то пропустил одну мишень размером с беличий глаз, а Робин Гуд и тут не ударил лицом в грязь!

Пришло время награждать победителей. Наместник кивком приказал шерифу сделать свое дело, и тот спустился с трибуны во двор замка, сжимая в руке мешочек золота. Он нехотя отдал его победителю, казавшемуся донельзя подозрительным, и ушел, одарив того на прощание недовольным взглядом. Робин Гуд раскланялся перед ликующей толпой, а потом удалился под шумок, пока кто-нибудь слишком глазастый не узнал его. По пути домой он заглянул в ювелирную лавку и купил великолепное колье! Ну, теперь Мериан точно не оставит своего возлюбленного без сладенького...