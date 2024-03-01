Feasting Fox
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Обзор Feasting Fox

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.29%
Max Win
Max Win: X2437
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Feasting Fox

Лис озверел! Он смотрел из кустов на курятник безумными сверкающими глазами и облизывался. Рыжему очень хотелось поймать зазевавшуюся «цыпу» и сожрать! Боги, да сейчас лис согласился бы даже на мышь...

Да, теперь дела пошли не очень. Раньше можно было просунуть лапу в щель между досками сарая и кого-нибудь поймать на обед. Когда население курятника изрядно поредело, хозяин схватился за голову, а потом и вовсе обнес сарай железной сеткой, провались она пропадом!

Лис тогда морально приготовился охотиться только днем – это не очень удобно, однако что поделать, ведь жизнь меняется и не всегда в лучшую сторону. Но хозяин курятника завел огромную собаку, лежавшую с утра до вечера возле будки и следившую за сараем, возле которого гуляла и кудахтала лисья еда.

Ночью псина засыпала, да только толка от этого было мало! Хозяин закрывал курятник и запирал дверь на железную сетку, через которую пробраться просто невозможно!

Лису пришлось довольствоваться мышами, шмыгавшими во дворе. Правда, и серые грызуны со временем сбежали в курятник, ставший неприступной крепостью. Мыши изображали из себя несушек, как могли, и даже пытались высиживать яйца, игнорируя удивленный взгляды куриц. Последние, впрочем, не имели ничего против придурковатых грызунов, которые вели себя мирно, а утром и вовсе исчезали, кто куда, делая вид, будто ничего не было.

А лис, между тем, озверел от голода! Однажды он попытался стянуть цыпленка прямо из-под носа у собаки. Волкодав заметил возмутительную попытку украсть квохчущую добычу и едва не оторвал лису голову! Рыжий плут еле удрал от разъяренного песика, который и сам не прочь был пообедать наглым вором.

Ночью лис вернулся. Он до самого утра шарился вокруг курятника, пытаясь найти лазейку. Увы, ячейки в сетке оказались настолько маленькими, что лисья лапа в них просто не пролезала! Рыжий охотник рычал от злости, бессильно выл и ругался последними словами, но все эти потуги, какими бы сильными они ни были, ничего по своей сути не меняли – курятник оставался неприступной крепостью...

Наступило утро. Лису пришлось ретироваться, пока собака не проснулась. Целый день он смотрел на курятник из кустов, слушая «рулады» голодного желудка, который к тому времени уже можно было назвать оркестром брюхо-голодных инструментов.

Голод активизировал мозг лиса настолько, насколько возможно! Движимый бескомпромиссным желанием жрать, он отправился в лес и нашел избушку лесника. Того как раз не было дома, поэтому лис беспрепятственно проник в сарай со всякой всячиной.

Рыжий разбойник отыскал среди разных инструментов ножницы по металлу и восславил лисьего бога! Схватив свою находку, он побежал домой и просидел в норе до самой ночи, мечтая полакомиться свежей курятиной.

Едва взошла луна, лис засобирался на поздний ужин. Он взял с собой ножницы по металлу, вилку, нож и тарелку, потому что сегодня проклятущий курятник должен превратиться в ресторан, в котором подают куриные деликатесы на любой вкус!

Лис прокрался к сараю и расстриг дырку побольше, чтобы влезть в курятник полностью. Услышав странные звуки, несушки напряглись и не напрасно – вскоре охотник просунул хитрую морду между досок, собираясь устроить самый настоящий пир!

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