Сюжет Tropical Wilds

Люди из племени Бук-Бук жили полноценной жизнью и считали себя полноправными хозяевами джунглей. С каждым годом их становилось все больше, а территория принадлежащего им поселения расширялась все дальше, пока не «уперлась» в побережье океана.

Прогулявшись по своим владениям, вождь племени увидел остров, видневшийся вдалеке. Казалось, его почти полностью занимают вулканы, из которых текли реки раскаленной лавы. Вождю до смерти хотело узнать, что же такое находится на острове! Он приказал остальным членам племени сделать десяток лодок и отправиться по волнам навстречу приключениям.

Через неделю флотилия была готова отправиться в путь. Самые отважные воины племени Бук-Бук, возглавляемые вождем, плыли на остров, надеясь обнаружить там что-нибудь интересное. Погода стояла отличная! Благодаря попутному ветру искатели приключений быстро добрались до острова. Они вышли на берег и осмотрелись вокруг – сразу за прибрежным песком начинались джунгли, а вулканы, судя по всему, находились где-то посреди тропических зарослей.

Взяв копья наизготовку, воины племени Бук-Бук двинули вперед. Дважды на них нападали тигры, один раз стайка шакалов и обезьяны, которые попытались обкидать чужаков камнями. Прогулявшись по острову, вождь сделал вывод – это место необитаемо! Кругом не было никаких признаков присутствия людей.

Воины отправились в самое сердце острова, отмечая, что он, похоже, пригоден для проживания и, возможно, стоит основать здесь еще одно племя. Хоть под тем же самым названием! Тем более, все равно никто не знал значение слова «Бук-Бук»... кроме вождя. Но и тот, наверное, врет самым наглым образом!

В глубине острова исследователи отыскали заброшенный храм, правда, и в нем тоже не осталось никакого присутствия людей. Вождь внимательно осмотрелся внутри и нашел указания по призыву неких покровителей, как гласили надписи на каменных стелах.

Все присутствующие в храме начали распевать песнопения, начертанные на стенах. Вскоре из неоткуда появилось пятеро существ в ярких масках – они олицетворяли собой силу, воду, плодородие, огонь и ветер. Ну, по-крайней мере, так заявили покровители. Тот, который выдыхал огонь, пояснил, что они готовы помогать людям за поклонение и жертвоприношения. Причем можно обойтись без крови, но давать нужно побольше!

Оказалось, покровители когда-то помогали людям, жившим на острове, пока их не смыло лавой во время очередного извержения. Вождь пригласил духов посетить поселение его племени, и те согласились. Потом он крикнул своим воинам, чтобы они поспешили к лодкам, потому как до главы племени только сейчас дошло: жить рядом с двумя вулканами, извергающими потоки лавы – не самая лучшая идея!

Дома вождь снова призвал покровителей. Специально для духов приготовили целую кучу фруктов и мяса, поджаренного на костре. Разумеется, все племя пало в ниц, едва покровители откликнулись на зов. Духи изволили съесть все, а люди лежали на коленях, пока те не закончили трапезу.

Теперь племя Бук-Бук находится под надежной защитой. Покровители охотно помогают людям: попробуйте и вы попросить у духов поддержки – вдруг они помогут вам стать богаче!