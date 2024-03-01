Fire n Frenzy 5
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Обзор Fire n Frenzy 5

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 95.16%
Max Win
Max Win: X820
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Fire n Frenzy 5

Фабрика дядюшки Мегуса производила тонны самого разного варенья! Каждый день с конвейеров сходили тысячи банок, наполненных сладким лакомством, которое буквально таяло на языке. Говорят, что варение фабрики «Мегус Инкорпорейтед» уплетали за обе щеки даже те люди, которые открещиваются от сладкого руками и ногами! Судя по объему продаж, этот слух, пожалуй, был чистой правдой…

Продукцию фабрики «Мегус Инкорпорейтед» развозили во все уголки города. Именно ее выбирали тысячи людей, а не варение конкурентов, которое отодвигалось на второй план. Естественно, остальные производители завидовали Мегусу, особенно, этот Козловски, который был на грани разорения! Однажды он решил украсть у Мегуса рецептуры, хранившиеся в строжайшем секрете за семью замками.

Козловски нанял троих воров, которые должны были проникнуть в офис конкурента и обчистить сейф. Конечно, его интересовали только рецепты – деньги и прочие ценности по уговору доставались криминальной троице. К счастью, Мегус позаботился о безопасности! Три дурня попали в ловушку, и Козловски вынужден был принести им в тюрьму конфет с цианистым калием, чтобы неудачники не проболтались полиции о том, кто их нанял. Воры съели передачу и благополучно отправились на небеса, или, скорее, в ад, но, впрочем, туда им и дорога! А Мегус снова вложил в безопасность кучу денег, поэтому его офис превратился в неприступную крепость для воров.

Конкуренты продолжали нести убытки, в том числи и Козловски, который оказался по уши в долгах. Он особенно переживал за линейку вишневого повидла, которая оказалась совершенно нерентабельной – и все из-за проклятого Мегуса с его высококачественной продукцией, будь она неладна!

Козловски очень не хотелось расставаться с бизнесом. Тем не менее, ситуация складывалась крайне неприятным для него образом: либо фабрика Мегуса прекратит свое существование, либо ему придется отправляться в службу занятости за пособием по безработице.

Оставалось только одно – сжечь проклятую контору к чертовой матери! Козловски решил уничтожить конкурента раз и навсегда, или, по-крайней мере, вывести из строя на долгие годы. Разумеется, сам он ничего делать не собирался – за поджог можно надолго загреметь за решетку, а подобный расклад его совершенно не устраивал.

Козловски нанял ребят поумнее, у которым не раз приходилось выполнять подобную работенку. Бригада поджигателей получила аванс и отправилась на дело.

Ребята работали глубокой ночью. Менее чем за час они завершили приготовления – оставалось только бросить спичку и получить оставшуюся часть денег у Козловски, который будет радостно смотреть, как догорает фабрика конкурента!

Преступникам удалось совершить черное дело. Сначала загорелся двор, потом занялись цеха и постепенно огонь добрался до офиса, который был защищен от проникновения воров, но отнюдь не от огня.

К счастью, охрана успела вынести бесценные рецептуры! Хорошо бы еще и фрукты спасти из огня… на складах осталось большое количество продукции, к тому же еще оборудование! Помогите работникам фабрики «Мегус Инкорпорейтед» сделать доброе дело, и тогда вас обязательно отблагодарят звонкой монетой!

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