Сюжет Piggy Blitz

Джон Хрюни мечтал попасть на передачу Макса Пигги, в которой у каждого умного свина был реальный шанс выиграть алмаз, размером с дом! Огромный драгоценный камень стоил целую кучу денег. Конечно, Джон мечтал его выиграть, однако, все же предполагал, что ему, скорее всего, достанется один из утешительных призов. Впрочем, он тоже стоили немало!

Алмаз мог получить лишь тот, кто сможет правильно ответить на пятнадцать вопросов. После первых пяти игрок имел полное право забрать особую фишку, которую можно обменять на пятнадцать тысяч долларов, и отправиться домой.

За правильные ответы на семь первых вопросов полагались два рубиновых кубика, которые были настоящими произведениями ювелирного искусства. Разумеется, забравший их покидал блиц. Стоили эти кубики около ста пятидесяти тысяч долларов.

Ответив на десять вопросов, участник блица имел право уйти домой с золотым колокольчиком. Если говорить о денежном эквиваленте, то стоимость этого подарка составляла примерно триста тысяч долларов.

Ну, а самый умный свин мог рассчитывать на огромный алмаз! Хоть камень и был размером с кулак, а вовсе не с дом, однако все же стоил он как несколько шикарных особняков, достойных стать берлогой какого-нибудь политика, успешного бизнесмена или актера.

Джон Хрюни верил, что у него все получится. Конечно, попасть в передачу Макса Пигги сможет не каждый – в конце концов, это интеллектуальное шоу, и нет никакого смысла брать в него придурков с улицы!

Каждому свину, желающему блеснуть интеллектом и хорошо заработать, следовало доказать наличие в голове более-менее приличного мозга, с которым есть смысл иметь дело. Для начала нужно было позвонить в студию и ответить на несколько вопросов. Если звонящий ошибался хотя бы раз, то с ним тут же прощались. Разумеется, попытка доказать наличие в голове интеллекта была платной – иначе дураки телефон оборвут…

Джон Хрюни позвонил в студию и ответил на все вопросы. Его пригласили на передачу ровно через неделю – это было очень кстати, ведь к блицу в студии Макса Пигги следовало хорошенько подготовиться!

Будущий гость популярной программы отправился в библиотеку, надеясь расширить кругозор и приобрести новые знания. Чего он только ни читал! Свиноматику, хрюнокологию, поросизику, кабанометрию, боровологию и другие науки Джон изучал целыми днями, прочитывая горы книг.

Участник блица Макса Пигги имел право на три подсказки, одной из которых был звонок другу. Естественно, Джон Хрюни предупредил приятелей, чтобы те готовились поддержать его на программе. Говоря это, он имел в виду не только сидя перед телевизором с банкой пива, но и путным советом, который поможет ответить на заковыристый вопрос. Конечно, Джон Хрюни, как и любой другой игрок, имел право на «помощь зала» и «пятьдесят на пятьдесят», но тут друзья уже не могли помочь.

Прошла неделя. В назначенное время Джон Хрюни приехал в студию и заполнил все необходимые документы. Организаторы по-свински снимали с себя всю ответственность, включая и ту, которая предусмотрена за неуплату налогов. Надо понимать, что шило в мешке не утаишь, а призы, предусмотренные для самых умных участников – тем более!

И вот время пришло: Макси Пигги начал программу и пригласил первого игрока – именно им и оказался Джон Хрюни! Помогите ему сыграть в блиц, и тогда он обязательно поделится с вами своим выигрышем!