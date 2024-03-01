Сюжет Jingle Balls

Рождественская ночь подходила к концу. Санта раздал почти все подарки, которые лежали у него в мешке. Иногда он просто бросал их в печную трубу, чтобы не тратить время, махая рукой и грустно вздыхая. Санта утратил вкус к жизни из-за унылого существования, в которое его быт превратился после орхиэктомии. Ну как обычно все произошло по классическому сценарию: сначала диагноз аденома простаты, потом рак и прогрессирование опухоли. Пришлось снижать тестостерон, но препараты не помогли изменить гормональный баланс до нужного уровня. Оставалось только идти на крайние меры – орхиэктомия или смерть. Умирать Санта не хотел... для тех, кто ни черта не смыслит в медицине – это операция по удалению шаров! Да-да, тех самых, которые висят между ног, вы же не думаете, что речь о елочных игрушках, блин!

Санта выполнил свою миссию и поехал домой. Его тоже ожидал подарок от любимой, да только что теперь толку от какой-то там коробочки с бантиком, и всех этих поздравлений? Порой, Санта думал, что лучше бы уж он помер от рака, но зато оставался настоящим мужчиной до последнего вздоха. Хотя, кто его знает, какой из двух вариантов лучше, на самом деле, оба похожи на полное дерьмо...

Санта приехал домой, распряг оленей, закрыл сани в сарае и пошел к себе. Кивнув бригадиру эльфов, мол, все окей, он открыл дверь маленького уютного особнячка и пошел спать. И тут миссис Клаус преподнесла ему рождественский подарок... да, у Санты была супруга, которая осталась с ним даже после той страшной операции! И нечего ухмыляться, это называется любовь!

Миссис Клаус поздравила мужа с Рождеством и отдала ему коробку, перевязанную красной лентой, на которой было написано «Рождественские шары». Санта распаковал подарок и обомлел, увидев огромные, роскошные, почти блестящие... яйца. И вовсе не те, которые несут всякие там курицы, да утки! Это были настоящие рождественские шары, впечатляющие своими размерами...

К подарку прилагалась инструкция. В ней содержалась вся необходимая информация о том, как синхронизировать шары с телом с помощью рождественской магии и суперклея. Разумеется, тюбик прилагался в комплекте.

Сначала Санта подумал, что это дурацкая и совершенно бессовестная шутка! Миссис Клаус напомнила ему про рекламу той медицинской компании, занимающейся нанотехнологиями, которую они видели по телевизору с месяц назад – там еще какой-то господин, мусоливший сигару, задвигал умные речи, мол, они даже новые легкие могут сделать и продать всем желающим. Оказалось, в ассортименте есть и тестикулы, причем отменного качества!

Мистер и миссис Клаус начали с интересом читать инструкцию. Разобравшись в схеме установки «рождественских шаров», они приступили непосредственно к процессу. Ох и непросто же это оказалось! Мы не будем в подробностях описывать все детали, потому как они весьма неаппетитные и малоинтересные для людей, далеких от хирургии.

После того как они закончили, Санта показал, на то способен. Миссис Клаус была довольна аж до потери сознания! Когда она отключилась, Санта продолжал неистовство. Досталось всем: эльфам, Рудольфу... боги, да это просто кошмар! Но миссис Клаус не обижалась на супруга. В инструкции же было написано, что к рождественским шарам нужно привыкнуть и в период адаптации возможны разного рода эксцессы, происходящие помимо воли носителя.