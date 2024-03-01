Сюжет Shaman Spirit

Кали всегда охотилась наравне с мужчинами, правда, ее не интересовали трофеи, почет остальных членов племени и прочие привилегии, которые полагались добытчикам мяса. Она верила в легенду о духе шамана, вселяющегося в зверей – если победить его в честном бою, то можно получить часть великой силы! Дара поверженного создания будет достаточно, чтобы видеть будущее так же хорошо, как настоящее. Кроме того, полученной силы хватит для общения с другими духами.

Кали мечтала стать шаманом, однако высшие силы не дали ей таких способностей. Да и вообще людей, наделенных особыми дарами, в последнее время как-то не рождалось. Большинство племен вообще обходились без шаманов, хотя, вожди были бы рады обзавестись кем-то способным наладить контакт с духами и заполучить их покровительство.

Кали регулярно ходила на охоту, надеясь встретить того самого зверя и убить ради особой силы. Охотница стреляла в орлов из лука – за свою жизнь она поразила стрелами не один десяток величественных птиц, правда, все они оказались совершенно обыкновенными и не имели никакого отношения к легендарному духу.

Позже Кали стала охотиться на серн. Девушка подкрадывалась к ним и метала копье, что было сил! Иногда парнокопытная добыча оставалась в живых – тогда охотница добивала ее ножом, делая пару мощных ударов. Увы, дух шамана в них не обитал.

Волки оказались гораздо более серьезными противниками! Серые хозяева леса, как правило, ходили стаей, поэтому и людям следовало придерживаться этой тактики, если, конечно, они не хотели стать едой. Кали убила немало волков за свою жизнь, однако ни в одном из них не было духа шамана, который мог бы передать частичку магической силы.

Однажды охотница выследила огромного медведя, который шатался по лесу, вероятно, пытаясь найти приключения на пятую точку. Ну что ж – у него получилось! Кали вступила с ним в бой, надеясь победить гиганта! Схватка продолжалась больше часа, и медведь даже задел ее когтями, однако копье ловкой и сильной охотницы пронзило его прямо в сердце! Огромный хищник упал, испустив дух, правда, свой собственный, а никакой не волшебный.

В один прекрасный день Кали отправилась на охоту – она собиралась убить черного бизона! Ходили слухи, будто бы легендарный зверь обладает могущественной силой, вот только никто не знал, какой именно. Вот Кали и решила это выяснить...

На самом деле черный бизон оказался ничуть не страшнее обычного собрата, просто цвет его шкуры несколько отличался от обычного. Кали без труда убила лохматого гиганта, однако и тут ее ожидало разочарование – никаких признаков волшебного духа!

Вдруг из кустов показался индеец, сжимавший в руках копье, и он был явно не из племени Кали, да и к другим, обитающим в окрестностях, тоже не имел никакого отношения. Воин попросил охотницу перестать убивать зверей, мол, иначе так в лесу вообще никого не останется! Он коснулся ее руки и передал особую силу.

Сделав свое дело, дух шамана ушел. Перед тем как исчезнуть, он попросил Кали не верить в дурацкие легенды, которые часто врут самым наглым образом. Так охотница стала шаманом! По обыкновению в индейских племенах с духами обычно говорил мужчина, но мы живем во времена тотального феминизма, поэтому нечего удивляться вот таким вот странным тенденциям...