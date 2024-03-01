Сюжет Big Bad Bison

Жизнь в пустошах шла своим чередом, размеренно и неторопливо. Немногочисленные обитатели этого места прекрасно уживались между собой, образуя единый организм, который прекрасно работал, пока не появился он...

Однажды в пустоши пришел взлохмаченный буффало. Нежданный гость, казалось, был совершенно обычным бизоном, если не считать огромных размеров. Но в глазах этого зверя горела ярость и тлело безумие, с которым вскоре предстояло познакомиться всем остальным...

Однажды олень залез на высокую гору, надеясь съесть сочный цветок, растущий на вершине. Только добрался до верха, как из неоткуда появился огромный бизон! Буффало врезал оленю, что есть мочи, и тот упал вниз. Разумеется, охотник за сочной травкой разбился насмерть. Бизон же осторожно спустился вниз и с аппетитом съел поверженного собрата.

Следующей жертвой безумного буффало стал волк. Серый хищник выслеживал добычу помельче и не заметил, как к нему подкралась смерть – огромный бизон столкнул увесистый камень! Волка придавило, правда, он все еще оставался жив. Тем не менее, это не смутило безумного буффало – тот неторопливо спустился вниз и стал пожирать умирающую добычу, которая кричала так громко, что даже грифы улетели прочь.

Эх, если бы орел видел, как закончили свой жизненный путь волк и олень! Но увы, король небесной выси ничего не знал о сумасшедшем бизоне. Он целый день летал под облаками, а ближе к ночи взгромоздился на дерево, собираясь как следует выспаться.

Буффало выследил его. Конечно, безумец прекрасно понимал, что не сможет просто так поймать птицу. Он стоял в кустах и ждал, пока орел спрячет голову под крыло и уснет. Стоило только добыче тихонечко захрапеть, как буффало разбежался и со всей силы врезал рогами по стволу дерева!

Орел свалился на землю, не понимая, что происходит, и замахал крыльями, как полоумный. Бизон тут же ударил его рогами, потом еще и снова – так от короля поднебесья осталась лишь куча перьев в кровавой луже! Естественно, буффало хорошенько поужинал, перед тем как отправиться спать в ближайшие кусты.

Безумное создание не ограничилось тремя жертвами. Плохой и огромный бизон продолжал убивать, всех, кто попадался под руку, кроме небольшого стада бизонов. Сначала безумный буффало хотел прикинуться в доску своим, чтобы ликвидировать собратьев, но в итоге отказался от затеи, у которой не было совершенно никакой перспективы. Он будто бы случайно отстал от стада, а потом и вовсе пошел своей дорогой.

Буффало долго шел по пустошам, пока, наконец, не вышел к поселению людей. Увидев пару ветхих домиков, животное решило разведать, нет ли там кого-нибудь интересного. Огромный бизон, у которого окончательно поехала крыша, решил попробовать человечину, рассудив, что будет очень приятно сожрать того, кто держал тебя маленького в вонючем стойле, а потом пытался зарубить топором, чтобы понаделать кучу вкусных продуктов...

Безумное животное до сих пор не поймали. Возможно, у вас получится? Если сможете избавить мир от пожирателя всего живого, то высшие силы обязательно вознаградят вас за доброе дело! Иначе это чудовище продолжит убивать, и кто знает, может быть, оно однажды припрется в ваш дом, намереваясь хорошенько подкрепиться свежим мясом...