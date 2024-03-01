Сюжет Fiery Slots Cash Mesh Ultra

Нуки имел очень неоднозначную репутацию в своем племени, если выражаться культурно. А если по проще... в общем за ним плотно закрепилась слава идиота. К тому же, еще и усердного. За какое бы странное дело ни взялся Нуки, он всегда доводил его до конца, в том числе и наперекор здравому смыслу.

Однажды ему взбрело в голову взглянуть на дно реки. Конечно, сквозь мутноватую воду он ничего не увидел, кроме огромного аллигатора, который едва не откусил одну из самых глупых голов на свете. Впрочем, Нуки не отчаивался! В его пытливый ум пришла «отличная» идея: почему бы не вычерпать речку?! Одиозный гений носил воду в кастрюльке, пока это не заметил вождь – тот забрал у него посудину, надавал тумаков и прогнал в поселение.

В один прекрасный день дул сильный ветер. Нуки это не понравилось – он решил поменять его направление! «Гений» взял огромный пальмовый лист, и начал им махать, пытаясь сдуть ветер в другую сторону. Через некоторое время все племя вышло посмотреть на, как несчастный идиот пытается влиять на неконтролируемую природную стихию. Смеху-то было, ой!

Чем только не занимался Нуки в своей нелегкой жизни! Он даже пытался справлять нужду против ветра, выражая тем самым свой протест плохой погоде. В сезон дождей он с той же самой целью каждый день выходил из дома и промокал до нитки за несколько мгновений. Тем не менее, матушка-природа упорно игнорировала его протесты.

Как-то раз Нуки построил себе дом из грязи. Ему не хотелось рубить пальму, очищать дерево, связывать палки и делать уйму муторной работы – зачем, когда можно просто слепить себе жилище и радоваться жизни? Остальные лишь качали головами, глядя на его работу, которая превратилась в лужу грязной жижи после первого же ливня.

Однажды Нуки собирал фрукты и ягоды. Он смотрел на деревья, на кусты и пытался представить, где они начинаются! Возможно, скептики подумают, что иррациональный мозг болвана сгенерировал очередную дурацкую затею, но для самого Нуки эта цель превратилась в смысл жизни! Он видел верхушки деревьев и кустарников и знал, где они заканчиваются, но их начало, находившееся глубоко под землей, не давало ему покоя.

Конечно, пытливый ум знал о корнях. Но ведь и они должны где-то начинаться! Нуки решил докопаться до истины в самом прямом смысле этого слова. Вооружившись лопатой, он рыл яму, пока полностью не ушел под землю. Правда, и это его не остановило, потому что один из самых рациональных «умов» на свете был чрезвычайно упорным человеком!

Нуки копал целый день. Около ямы «выросли» целые горы земли, которые казались просто огромными. Нуки продолжал копать, пока не наткнулся на глубокую поземную пещеру, которая вывела его к реке лавы, очевидно, начинавшейся где-то возле вулкана неподалеку.

Там он встретил гнома, пытавшегося добраться до самого верха. Нуки спросил карлика, зачем он это делает и тот ответил, что до смерти хочет узнать, где начинается земля. Гном рассказал новому знакомому о подземном мире, а тот в свою очередь поделился своими знаниями о том, что есть наверху. На том они и разошлись, вернувшись, кто глубже вниз, кто на свет божий. Хорошо, что судьба помогла двум идиотам найти друг друга, а иначе черт его знает, чем бы закончились их изыскания истины...