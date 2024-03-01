Сюжет Bakery Bonanza

Анри и Базиль отдыхали после работы, попивая отличный французский коньяк и играя в карты. Они вели дружескую беседу обо всем на свете: о женщинах, о политике, о ценах на бензин, которые постоянно растут, и прочих немаловажных вещах. Наконец, пришло время расходиться – завтра обоим предстояло явиться на свой родной хлебозавод и отработать смену, как полагается. На крупнейшем предприятии Парижа приходилось вкалывать до седьмого пота!

Анри горько вздыхал и жалел о том, что им придется провести всю жизнь у конвейера. Базиль же предлагал наплевать на опостылевшую работу и открыть собственное дело. Анри лишь посмеялся над «старым дураком» и пожелал тому хорошенько выспаться. Перед тем как разойтись по домам, они попрощались, пожав друг другу руки.

Утром Базиль никуда не пошел. Он больше не хотел стоять у конвейера и всерьез задумывался об открытии собственного дела. Оставалось только определиться с профилем предприятия! Правда, выбор оказался невелик – всю свою жизнь Базиль проработал пекарем и ничего более не умел. К слову, в его копилке было с десяток рецептов, которые, кажется, пришла пора использовать ради собственного блага!

Базиль решил открыть пекарню. Естественно, он планировал печь не только сдобу, потому как на одних булочках корабль начинающего бизнесмена далеко не уплывет. Хозяин пекарни добавил в меню пирожные, торты, печенье и другие товары, которые люди уплетают за обе щеки.

В один прекрасный день Базиль едва смог проснуться! Эх, как же он устал, ей-богу, да он так даже на заводе не пахал! И тут ему пришла в голову мысль нанять работников. Хозяин маленькой, но очень успешной пекарни дал объявления о поиске сотрудников. Зарплату Базиль предложил почти символическую, зато перспектив пообещал целую гору! Конечно, соискатели не идиоты: ему ответили всего два кандидата – бывший героиновый наркоман и заключенный, отбывающий двадцатилетний срок в федеральной тюрьме. Базиль понял, что с наймом рабочих рук придется подождать, по-крайней мере, до тех пор, пока выручка не вырастет раза в два – тогда он сможет предложить людям более привлекательные условия.

Хозяин пекарни продолжал трудиться за десятерых. Пекарь и повар из него получился что надо – народ оценил широкий ассортимент отменных вкусняшек, и каждый день сюда заходило все больше людей. Естественно, выручка росла с геометрической прогрессией. Вскоре Базиль смог нанять нескольких сотрудников, которые исправно трудились каждый за двоих-троих.

Через пару месяцев в штате появились новые работники. Теперь Базиль мог посвятить все свое время развитию бизнеса! Он стал настоящим боссом, которому оставалось только контролировать сотрудников – больше появляться на кухне ему было просто незачем.

Вскоре у Базиля появилось достаточно денег для открытия еще одной пекарни почти в самом центре Парижа. Вечером, лежа в кровати, он придумывал новый бизнес-план и вдруг вспомнил о своем друге Анри, которого давно не видел. Базиль хотел позвонить ему, рассказать о своем успехе и спросить, кто тут «старый дурак». Набрав номер, он услышал в трубке плачущую жену своего приятеля, которая сквозь слезы рассказала ему, что Анри вчера умер на конвейере. Базиль выразил соболезнования и положил трубку. Ему ничего больше не оставалось как немного повздыхать, выпить рюмку коньяка за упокой души старины Анри, а потом лечь спать.