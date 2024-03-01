Сюжет Honey Gems: Powerplay Jackpot

Королева пчел с грустью смотрела на бриллианты в своей короне, которые потускнели. Прошло много зим с тех пор, как она стала править ульем! С каждым годом бриллианты темнели, пока не превратились в жалкое подобие стекляшек...

Ну ладно, это действительно была подделка! Пусть и очень искусная. Сами подумайте, откуда у простой королевы улья бриллианты? Да за один самый маленький алмаз можно купить тысячи, нет, миллионы ульев с пчелиными матками и пчелами!

И это было ужасно: разве должно королеве носить корону с фальшивыми камнями?! Чудовищная несправедливость безумно удручала властительницу улья и одновременно возмущала до глубины души. Впрочем, она ничего не могла сделать... разве что полететь к людям на переговоры, однако логика подсказывала царственному уму – толка от этого не будет вовсе и хорошо, если не прихлопнут тапком.

Королева улья созвала мудрецов, надеясь получить ценный совет. Самые умные пчелы слетелись в тронный зал и выслушали правительницу, которой смерть как надоело щеголять фальшивыми бриллиантами!

Королева пообещала освободить от работы того, кто сможет раздобыть настоящие драгоценности для ее головного убора. Разумеется, навсегда! Подобными привилегиям обладали только трутни, и, конечно, мудрецы были бы рады разделить с ними сладость безделья.

Каждый решил идти к заветной цели своим путем. Первый мудрец полетел к мухам, чтобы расспросить их о том, как найти общий язык с людьми или, в крайнем случае, просто попросить украсть драгоценности. Любители грязи, варенья, фекалий и всея помоев выслушали его, пообещав помочь за самый свежий мед.

Мудрец внес аванс, и мухи взялись за дело. Они договорились о встрече – оставалось только прийти в назначенное время и место. Обрадованный мудрец явился, куда было сказано, однако человек вовсе не ждал гостей – он сразу схватил тапок и прибил жужжащее насекомое. Двуногий брезгливо поднял трупик пчелиного мудреца и выбросил в окно. Вот так вот, друзья мои, не вздумайте верить этим пожирателям экскрементов!

Другой мудрец не стал связываться с мухами. Второй полетел к сороке, надеясь уговорить ее украсть бриллианты. Сорока согласно покивала, а потом склевала пчелу! Как будто она и безо всяких мудрецов не знает, что все сверкающее и блестящее нужно украсть! Только не по требованию какой-то там пчелиной матки, а для себя любимой.

Третий мудрец полетел в лес к всезнающей ведьме. Она выслушала его просьбу о помощи и рассказала, как сварить бриллианты из меда. Это была очень сложная формула! Мудрец долго-долго записывал, с каких трав нужно собирать пыльцу и в каком количество добавлять в общий котел. Взамен ведьма получила с десяток целебных укусов, которые очень полезны для здоровья.

Мудрец вернулся в улей. Он показал королеве формулу, и та повелела сварить побольше меда, из которого, якобы, должны получиться превосходные бриллианты.

Ведьма не обманула! Пчелы едва успевали вытаскивать драгоценные камни из котла. Правда, бриллианты были очень маленькими, но это не беда – корона повелительницы улья тоже невелика. Кстати, теперь она выглядит просто великолепно – медовые драгоценные камешки сверкают так же ярко, как настоящие!