Сюжет Lucy Luck and Temple of the Mysteries

Бывалая искательница приключений по имени Люси много лет путешествовала по миру. Красавица побывала в самых разных уголках планеты! Она просто обожала изучать новую культуру, гулять среди достопримечательностей и, конечно, находить сокровища, которые стоили миллионы. Люси частенько возвращалась из поездок с разными артефактами, драгоценными камнями и золотом, окупавшим расходы на путешествия. Что и говорить, наша искательница приключений была весьма состоятельной дамой!

Однажды Люси занесло в Гималаи. Она не переставала удивляться красоте великолепной природы и общалась с местными жителями, которые легко шли на контакт. Ох, сколько мифов и легенд ей довелось узнать за первые дни! Правда, все это напоминало, скорее красивую сказку, а вовсе не суровую реальность. Единственное исключение – легенда о Храме загадок, который боги построили много тысяч лет назад... в ней упоминалась некая точка, в которой действительно сохранились развалины, однако никто не мог сказать, что это было на самом деле.

Люси внимательно проанализировала миф, популярный среди местных, сверилась с картой и приняла решение отправиться в путь. Разумеется, девушка хотела взять в проводники кого-нибудь из местных, потому как искать приключения компанией гораздо сподручнее. Не то вылезет из пещеры злобный йети, да отгрызет голову любопытной путешественнице! А так у снежного человека, по-крайней мере, будет выбор, а у Люси – дополнительные шансы избежать печальной участи свежего завтрака.

Через пару дней экспедиция отправилась в точку «икс», которую красавица отметила на карте. Проводники прекрасно знали, где находится это место, однако до него приходилось идти почти трое суток. Разумеется, с привалами на ночлег и просто так ради отдыха, который жизненно необходим любому человеку, в том числе и самым отъявленным искателям приключений.

Наконец Люси добралась до развалин. В народе об этом месте ходили самые разные слухи, и теперь пришло время выяснить, сколько в них правды. Да и есть ли в них хоть чайная ложка истины...

Люси долго осматривала развалины, надеясь отыскать что-нибудь интересное. И вот она случайно прикоснулась к камню – тотчас началось локальное землетрясение, казалось, сюда движется целое стадо йети, готовых сожрать и проводников, и любопытную путешественницу! Но на самом деле это была всего лишь огромная дверь, открывшаяся среди каменных развалин, за которой начиналась ледяная пещера.

Внутри Люси обнаружила странный артефакт, который забрала с собой в деревню – шкатулку, испещренную рунами и непонятными символами, отдаленно напоминавшими буквы. Путешественница всю дорогу пыталась понять, что это такое, однако ей так и не удалось раскрыть тайну находки, предположительно имевшей безумную археологическую ценность. А, может быть, еще и историческую!

Позже Люси расшифровала руны. Судя по написанному, шкатулку следовало закопать в земле, а потом произнести слова, начертанные на крышке. Она так и сделала...

Только Люси закончила бормотать волшебные слова, как из земли выросла огромная каменная колонна, на которой были изображены драгоценные камни и другие символы, выгравированные на специальных блоках. Люси просто обязана понять, что это такое и разгадать загадку века! Поможете бедной девушке? Одной ей не справиться!