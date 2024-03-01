Сюжет Triple Lucky 8’s

В свои тридцать восемь лет Линси была совершенно одинока. С каждым днем ее шансы наладить личную жизнь становились все ниже, грозясь превратиться в несбыточную мечту о семейном счастье. Разумеется, такое положение дел ее совершенно не устраивало!

У Линси оставалось два выхода из положения: пройти омолаживающий курс, состоящий из множества процедур и операций, который стоил кучу денег или надеяться на чудо. Она обратилась к специалисту, и тот согласился бесследно убрать возрастные изменения, но запросил нереальную сумму – будущая пациентка едва не облысела разом, когда услышала, каких жертв требует красота, вернее тот, кто может ее вернуть. Линси пообещала подумать и уехала, мысленно подсчитывая, сколько ей придется работать ради всех этих инфернальных процедур!

Позже она вспомнила о подруге, которая как-то говорила ей о знакомой ведьме, занимающейся приворотами и прочем разным колдовством. Линси быстренько узнала номер колдуньи и обсудила с ней свои проблемы, надеясь, что она правда хотя бы чуть-чуть волшебница, а не шарлатанка с улицы, которая привыкла хорошо жить за счет наивных дур. Надо сказать, опасения ее были совсем не беспочвенны.

Линси нанесла визит ведьме, которая вместо всяких там «снятий венца безбрачия», приворотов и прочего из стандартного набора, предложила выпить эликсир удачи. Она была уверена в том, что клиентке просто повезет и тогда ее личная жизнь наладится. Правда, готовить эликсир Линси предстояло самой. Впрочем, рецепт оказался довольно простым. С ним справится любая дама, которая за свою жизнь простояла у плиты хотя бы пять минут.

Мечтая устроить личное счастье, Линси поспешила домой. По пути она заскочила в супермаркет и купила фруктов. Потом она заглянула в магазин фен-шуй за монеткой удачи и золотым яйцом в корзине. Оставалось только позаботиться о последних ингредиентах.

У самого дома Линси заглянула в аптеку и купила ромашку в виде порошка. Оставалось только раздобыть гниющий череп... ну не могло быть все так просто, сами понимаете, это же магия!

Ночью Линси приехала на кладбище. Выбрав старую заброшенную могилу, она вооружилась лопатой и начала копать. Линси почти выбилась из сил в тот момент, когда железо стукнулось о крышку гроба, которая, к счастью, практически сгнила. Расхитительница могил вытащила рассыпающийся череп, покрытый плесенью, и брезгливо поморщилась. Кое-как зарыв могилу, она дернула домой, что было сил.

И вот уже стоя на кухне как ни в чем не бывало, она начала варить восемь порций эликсира Тройной удачи или как там его назвала эта странноватая ведьма... а, неважно! Линси хотела приготовить побольше – вдруг одной порции не хватит для полного счастья!

Она покидала в кастрюлю фрукты, травы, символы удачи от мира фен-шуй и «гостинец» с кладбища, любезно предоставленный неизвестным джентльменом или, может быть, дамой, кто его разберет... потом Линси взяла мелок для травли тараканов и нарисовала цифры 888. Теперь дизайн посудины, в которой закипало ведьмино варево, приобрел математический вариант и, конечно, стал выглядеть еще интереснее!

Эликсир кипел полчаса, как и наказывала ведьма. Потом Линси убрала кастрюлю в холодильник, не дожидаясь, пока та остынет. Ну и все – технике настал конец! Пришлось хозяйке вызывать мастера.

Специалист пришел на следующий день. Он оказался отличным парнем, пусть и не первой молодости. Между ним и Линси завязался разговор, слово за слово и так дошло до свидания, а там началась совместная жизнь. Попробуйте, потом сказать, что колдовство и магия – сказки для дурачков...