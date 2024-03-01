Сюжет Legend of Nezha

Император Нуй Ка правил Поднебесной более пятидесяти лет. Страна процветала, разрасталась и крепла с каждым днем. Успешные завоевательные походы сыграли в этом далеко не последнюю роль! Разумеется, очередная война тоже закончилась победой, и Нуй Ка вернулся обратно в Поднебесную. Император привез с собой множество самых разных сокровищ: золото, драгоценные камни и, конечно же, артефакты. Среди последних один казался особенно интересным – солдатам Нуй Ка удалось захватить так называемую урну зла, в которую, если верить легендам, боги складывали все самое отвратительное из того, что когда-либо существовало во Вселенной.

Император запретил открывать урну зла, беспокоясь об умножении пороков, которые и так властвуют над этим миром. Никто не смел ослушаться приказа правителя, кроме маленькой принцессы, которая прекрасно знала, что любимый папочка никогда не казнит ее и не повесит на воротах замка, поэтому проказничала, как могла! Конечно, она предполагала, что в один прекрасный день терпение отца может лопнуть, однако гнала неприятные мысли от себя подальше и верила в милость богов – только это и оставалось оторве императорских кровей, которую рисом не корми, лишь бы дурака повалять!

Принцесса залезла в сокровищницу ночью, пока стража мирно спала у входа. Она без труда отыскала урну зла и, заговорщически улыбнувшись, схватила крышку обеими руками. Подождав мгновение, девочка нарушила приказ отца...

Из урны вылетел мощный поток холода, который снес и девочку, и спящих стражей. Неизвестная сила устремилась в небо, а потом в Поднебесной начался настоящий кошмар! Принцесса освободила ледяного дракона, который замораживал одну деревню за другой, пока ему не надоело. Потом чудовище рассмеялось и улетело, пообещав вернуться.

К утру люди императора уже рыскали по всей стране, пытаясь собрать огромную армию, которая победит злобного дракона. Когда войско было готово выступать, чудовище вернулось, словно по команде. Началась грандиозная битва!

Сложно сказать, какие страдания оружие людей причиняло ледяному злыдню: все же физические, или больше нравственные. Скорее, последние, потому как через пару часов на поле брани не осталось ни одного живого человека. Дракон выковырял застрявшие копья и рассмеялся, пообещав в следующий раз прийти за императором. Обозвав правителя Поднебесной сутулой собакой, чудовище взмахнуло крыльями и улетело в неизвестном направлении.

Раздосадованный император стал меньше сутулиться и воззвал к богам, потому как от человеческих войск толку было мало. После долгих молитв, высшие силы ответили. Боги оказались очень разочарованы таким безответственным отношением к зловещему артефакту, но все-таки согласились помочь и пообещали отправить в мир людей Нежу – великого победителя драконов, который ездил на огненной колеснице и сражался особым магическим копьем.

На следующий день ледяной осквернитель императорского величия снова прилетел, собираясь уничтожить дворец. Стоило ему только приблизиться к замку, как разверзлись небеса, и на землю приехала огненная колесница. Появление Нежи обескуражило дракона настолько, что тот даже хвост поджал! Еще бы, злодей прекрасно знал, с кем ему предстоит иметь дело. Конечно, Нежа силен, но и противник его не пальцем делан. Помогите легендарному герою победить, и боги щедро наградят вас!