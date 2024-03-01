Сюжет Buster Bones

Три великолепных пса стояли у развилки дорог, пытаясь догадаться, по какой из них сбежал проклятый Бастер! Коварный негодяй совершил столько преступлений, что шериф объявил награду за его голову – огромный воз костей, которых нашим друзьям хватит, как минимум, на неделю.

Джек поправил свою шляпу с изображением буйвола и посмотрел прямо. Барри весело гавкнул, да так громко, что из его головного убора едва не вылетели две любимые карты. А Скотт по кличке «Безумный» глядел то направо, то налево, впрочем, как обычно. Друзья решили послушаться голоса разума и двинули прямо, потащив полоумного приятеля следом. По пути им то и дело встречались кости, которые упавшие с повозки Бастера, улизнувшего от шерифа в очередной три тысячи первый раз с награбленной добычей.

Трое друзей отправились на Дикий Запад в поисках лучшей жизни. Джек обитал на помойках, Барри хозяин попросту выгнал из дома, а Скотт едва не угодил на живодерню. Как он сам любит рассказывать за стаканчиком виски, его спасли в последний момент – теперь безумная ухмылочка никогда не сходит с его пронырливой морды!

Конечно, эти трое могли схватить негодяя Бастера, почему бы и нет? Тем более, они вооружились револьверами «Смит и Вессон», которые одним своим видом вызывали у многих бандитов желание сдаться без боя. Разумеется, Бастер был не таков!

Друзья проследили за ним до самого логова. Злодей укрылся далеко в горах в одной из самых глубоких и темных пещер – именно здесь он хранил награбленное. Искатели приключений и легкой наживы спрятались за огромным валуном и наблюдали за тем, как Бастер разгружает повозку.

К счастью, злодей работал без подельников. Друзья трое героев решили взять его прямо сейчас! Началась пальба из револьверов и завязалась свалка, в которой должен был остаться только один, вернее, трое.

В конце-концов злодей остался без патронов. Бастер понимал, что дело может кончиться плачевно. Взяв палку и белые подштанники, он сделал импровизированный флаг. Помахав трем удалым стрелкам, Бастер предложил переговоры.

Собственно, тут его и взяли «тепленьким». Дело в том, что за живого бандита шериф предлагал в два раза больше! Ну и кто же откажется от большого куша...

Бастера скрутили и повезли обратно в город. Пока они ехали, бандит то и дело уговаривал друзей, обещая им горы костей, если только они его отпустят. Но трое товарищей были законопослушными псами. Кроме того, кто его знает, а не всплывут ли потом его кости в каких-нибудь полицейских протоколах и не придется ли им оправдываться в самых разных преступлениях...

Бастера доставили в город и передали в лапы довольного шерифа. Злодея судили на месте – в результате преступника благополучно приговорили к повешению. Строительство эшафота, безусловно, занятие слишком дорогое, поэтому отступника повесили на ближайшем дереве.

Героев представили к награде – они получили две повозки костей, наполненные с горкой! Прикупив три ящика шотландского виски, отважные псы приступили к трапезе.

Странно, но никто так и не подумал наведаться в пещеру за добычей Бастера! Может быть, вы хотите разбогатеть за счет покойного злодея? Тогда познакомьтесь поближе с героями нашей маленькой истории и, возможно, они расскажут вам, где искать несметные богатства!