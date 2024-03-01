Сюжет Fox Mayhem

Поросенок Тоник хотел приготовить рагу по рецепту из кулинарной книги любимой бабули, правда, ему не хватало грибов, о которых старая Хрю упоминала в первом же абзаце, подчеркивая особую важность одного из основных ингредиентов. Морковь, яблоки и другие составляющие блюда можно было раздобыть на ферме в любых количествах – рядом был хозяйский сад и поле, где росло все подряд.

Тоник сожрал ведерко яблок на дорожку. Хорошенько подкрепившись, он отправился в лес за грибами. Правда, вскоре он вернулся на ферму, заглянул в сад и прихватил одно яблоко. Ну, мало ли захочется поесть по дороге!

В лесу поросенок искал грибы с неподдельным азартом настоящего охотника! Между тем ему даже и в голову не приходила мысль об очевидном факте: он углублялся в чащу, и с каждым шагом его шансы заблудиться увеличивались с геометрической прогрессией.

Наконец ему удалось собрать достаточно грибов. Пришло время идти домой, и тут поросенок решил присесть на дорожку, а заодно и скушать яблоко, которое взял с собой. Тоник удобно расположился на полянке, окруженной густым кустарником, уплетая сладкое сочное лакомство за обе щеки. Он даже не подозревал, что сейчас произойдет...

В кустах сидел лис, который жадно смотрел на сочного поросеночка, хрюкающего от счастья. Рыжий разбойник не ел уже неделю, если не больше! В этом проклятом лесу определенно что-то пошло не так: зайцы исчезли, дичь повывелась, белки лазали слишком высоко, а птиц вообще не достать! В какой-то момент лис уже хотел перегрызть горло волку или медведю, но благоразумие настоятельно убеждало его не совершать опрометчивый поступок, из-за которого он сам мог стать едой. Еще бы, Серый будет не прочь отобедать наглецом, а хозяин леса просто свернет ему шею и выкинет труп в канаву или чего добро сделает чучело, которое поставит у себя в берлоге...

И вот судьба наконец сжалилась над лисом: злодейка подкинула хороший подарок оголодавшему зверю! Рыча и капая слюнями, тот выпрыгнул из кустов, пытаясь вцепиться поросеночку прямо в жирный бок, который казался ему слаще лисы в брачный период. Тоник отскочил с грацией бегемота, ужаленного огромным москитом прямо в тестикулы, и побежал, что было сил, сжимая в зубах корзинку с грибами.

Лис гнался за ним, удивляясь тому, как быстро несется свинья, когда ей угрожает опасность! Между тем Тоник летел вперед, не разбирая дороги, наплевав на рагу, бабушкины рецепты и саму старую Хрю, которая не могла сообразить чего-нибудь попроще, без этих всех подосиновиков и прочих даров леса, будь они трижды неладны!

Внимание лиса несколько притупилось от голода. Рыжий плут не заметил капкан и наступил в него на радость Тоника – поросенок буквально возликовал, услышав лязг стальных челюстей, захлопнувшихся на лапе злодея, который мечтал полакомиться его боками. Впрочем, это вовсе не значило, что можно расслабиться! Кто его знает, вдруг рыжий беспредельщик выберется...

Тоник не стал дергать судьбу за бубенцы. И помогать лису, который завыл и предложил примириться, лишь бы только тот его освободил – тоже молчаливо отказался. Тоник припустил домой, собираясь сделать отличное рагу. На самом деле, хитрый поросенок хотел продавать угощение, приготовленное по бабушкиному рецепту, надеясь хорошо заработать и прикупить себе три вагона отличных желудей. Возможно, вам тоже повезет разбогатеть благодаря этой хитрой свинье!