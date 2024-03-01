Сюжет Jiggly Cash

Однажды могущественная ведьма читала сложное заклинание, ела пудинг с мармеладом и смотрела телевизор. В какой-то момент ей прямо в нос залетело маленькое перышко. Почувствовав непреодолимый зуд, колдунья чихнула, что есть сил, и ошиблась в заклинании. Магия слилась с пудингом и мармеладом в единое целое – так появилась волшебная страна!

Первое время в новом государстве было очень смутным. Когда мармеладки выбрали короля, жизнь стала налаживаться. Мудрый правитель превратил страну в настоящий рай для кондитерских изделий! Правда, жили в ней только мармеладки, да крошки пудинга, которые были существами бессловесными и ничего в общем-то не решающими.

Центром одной из самых вкусных стран на свете стала качающаяся башня, наполненная самым разным «кэшем» – деньгами, золотом и драгоценными камнями. Ходили слухи, будто на третьем этаже обустроены покои, в которых его величество развлекается с крошками для пудинга, пока его мармеладная супруга находится в разъездах.

Однажды первые лица государства в полном составе вышли на прогулку – король, королева и принцесса хотели взглянуть, как живет простой народ. И вот юная царственная особа встретилась взглядом с желтой мармеладкой: через мгновение между ними возникла еще одна – в виде красного сердца, символизирующего вспыхнувшие чувства!

Разумеется, оба родителя принцессы воспротивились отношениям с простолюдином и запретили дочери с ним встречаться. Правда, она плевать хотела на добрые советы! Уже на следующий день принцесса отправилась на свидание с желтой мармеладкой.

Вездесущие шпики доложили королю о запретном рандеву. Его величество пришел в ярость! Когда дочь воротилась во дворец слегка помятой, но очень довольной, он строго-настрого запретил ей приближаться к простолюдинам!

Тем же вечером королевские шпики нашли мармеладку, воспылавшую любовью к принцессе, и утащили в тюрьму. На следующий день его величество решил казнить желтого «Ромео» за измену Родине. Ну, нельзя вот так вот просто взять и лишить жизни за соитие с принцессой – нет такой статьи в уголовном кодексе мармеладной страны!

Тут внезапно выяснилось, что в распоряжении палачей нет ни одного острого предмета. Пришлось просто надавать мармеладке тумаков, да объяснить, что нечего подкатывать свои желтенькие шарики к ее высочеству!

Однажды перед сном король отправился проверить тронный зал. Его величество пришел в ярость, когда увидел там любимую дочку, занимающуюся известным делом с желтой мармеладкой! Любовнику палачи надавали тумаков вдвое больше, чем в первый раз. А принцессу, которая никак не могла унять зуд в своей «изюминке», посадили под замок в качающуюся башню до тех пор, пока родители не найдут для нее подходящего жениха.

На следующий день желтая мармеладка созвала друзей и предложила выкрасть свою возлюбленную. Согласно простому и работающему плану, остальные получали весь «кэш», который найдут на первых двух этажах. Оставалось только стащить ключ, хранящийся в королевских покоях, без которого открыть башню просто невозможно! Помогите мармеладкам – сделайте доброе дело и забирайте часть золота!