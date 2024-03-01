Сюжет Wolf Howl

Как же волку было одиноко! Целыми днями скитался он по лесу и страдал от дефицита общения. Кроме того, друзья могли бы помочь в трудной ситуации, поэтому необходимость в них ощущалась еще острее. И, тем не менее, судьба уготовила волку путь одиночки.

Разумеется, серый пробовал найти друзей. Сначала он познакомился со стайкой зайцев. До определенного момента все шло неплохо, пока косые не пошли добывать еду.

Волк отправился с ними. Какое-то время он смотрел, как ушастые уплетают растительность за обе щеки, а потом не выдержал и просто сожрал их одного за другим! Пока серый доедал последнего, в его голове появилась умная мысль относительного того, что все произошедшее на поляне как-то неправильно – разве можно жрать друзей?! Но волк тут же успокоил себя, мол, дружба всего-навсего не прошла проверку! К тому же великолепный вкус свежей зайчатины хорошо заглушал совесть, которая вечно лезет не в свое дело.

Пришло время искать новых друзей, напоминающих еду хоть немного меньше, чем стайка косых. Так волк познакомился с соколом. Правда, охотиться вместе с ним оказалось крайне затруднительно! Сокол взлетал высоко в небо и падал камнем на добычу помельче, а волку приходилось бегать за ним, как собачке за хозяином. В конце концов, ущемленное эго серого привело к тому, что оба хищника пошли своим путем.

Через пару дней волк подружился с лосями. В целом, ребята они были неплохие, однако постоянно жевали траву, коренья и прочие растительные продукты. Серый попробовал веганское меню новых друзей, но уж больно оно оказалось несущественным. Более того, спустя неделю лоси стали казаться ему еще аппетитнее зайцев! Одурев без нормальной еды, волк набросился на одного из друзей, но тут же получил копытом по лбу! А потом еще и рогами в бок – расправиться со стаей лосей оказалось намного труднее, чем с зайцами...

Униженный, оскорбленный, голодный и почти обесчещенный волк вынужден был ретироваться. Он поймал тетерева, который за каким-то чертом слез с дерева, и немного унял зверский голод. Зализав бок, в который хорошенько ткнули рогами, несостоявшийся член лосиной стаи пошел искать новых друзей.

И вот наш волк познакомился с медведем. Они довольно неплохо сработались: хозяин леса ел не только вегетарианскую еду, но и не брезговал мясом. В целом, у них получился довольно неплохой тандем, да и медведь оказался весьма приятным собеседником!

Волк уже было начал благодарить лесных богов за идиллию, но тут осень подошла к концу, и медведь стал клевать носом. Перед первым снегом товарищ заявил, что ему пора спать в берлогу и залез к себе. Предложив напарнику погулять до весны, медведь захлопнул дверь перед самым волчьим носом.

Так серый снова остался один. Он долго-долго шатался по лесу, подвывая на луну каждую ночь. Продолжалось это ровно до того дня, пока ему не встретилось еще трое собратьев, откликнувшихся на зов. Волки сразу обнюхались и приняли одиночку в свой маленький, но очень сплоченный коллектив. Это было очень кстати, потому что один ни в лесу, ни в поле не воин, и даже лось может надавать ему по серой морде! Волки стали вместе охотиться. А еще они выли на луну каждую ночь, выдавая такие «арии», от которых медведь страдал бессонницей!