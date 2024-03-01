Minotaurs Wilds
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Обзор Minotaurs Wilds

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 95.16%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Minotaurs Wilds

Многие ученые обвиняют в появлении Минотавра царя Миноса, упрекая правителя Крита в неразборчивости и распущенности. Конечно, в те далекие времена эллины и живущие рядом с ними народы придерживались, скажем так, очень необычных взглядов на интимные отношения! Минос не был пушистым зайчиком и действительно любил кое-что послаще морковки, однако никакого отношения к появлению на свет Минотавра он не имеет. А дело было так…

Критский бык долгое время терроризировал народ. Если бы Геракл пришел пораньше и упокоил бы рогатую скотину, то Минотавра могло бы и не быть! Но явился он тогда, когда смог и все вышло так, как получилось…

Хуже всего было то, что с быком невозможно договориться! Завоевателям, разбойникам, убийцам и прочим злодеям, которые ходят на двух ногах, можно дать желаемое и взамен попросить исчезнуть восвояси. А как быть с быком? Царь Минос долго ломал голову над тем, каким образом избавиться от него или, по-крайней мере, задобрить.

В один прекрасный вечер повелитель Крита изрядно выпил. И тогда сам Бахус подсказал ему интересную мысль, шутки ради: почему бы не умилостивить быка Пасифаей? То есть, да, дочерью бога солнца Гелиоса, которая ко всему еще и приходилась Миносу женой…

Правда, царская супруга быку не очень-то понравилась: всего две ноги, ни копыт, ни рогов, без хвоста – уродина, что тут скажешь! Поэтому известный инженер Дедал, который к тому времени еще не успел отправиться в полет вместе с Икаром, сконструировал деревянную корову. Вот в нее-то Пасифая и залезала, чтобы понравиться быку. История умалчивает о том, каким было устройство деревянной коровы, но фантазия поможет пытливым умам добавить недостающие детали.

Рогатый изверг подобрел – Минос добился своего. Правда, через девять месяцев Пасифая родила супругу в ночь и не сына, и не дочь, а младенца с бычьей головой.

Естественно, повелитель Крита отправил свое чадо в Кносский лабиринт. Поначалу он вообще хотел избавиться от него, сбросив со скалы, но Пасифая была решительно против детоубийства. Она убеждала супруга принять сына, мол, как можно не влюбиться в этого мычащего ангелочка, тем более у него папины глаза… и рожки… в общем, царь услал отпрыска в лабиринт.

А потом Минотавру нашлось применение: ему скармливали преступников и разного рода злодеев. Правда, со временем этого стало слишком мало! Минотавр вырос и захотел других удовольствий. Скрепя сердце, Минос подписал указ, согласно которому, его сыну должны были отправлять семь юношей и девушек каждый год. Историки расходятся во мнениях относительно сексуальной ориентации Минотавра, однако по составу группы, которую посылали в лабиринт, можно сделать определенные выводы.

Естественно, юноши и девушки пропадали безвозвратно, потому как, натешившись в волю, чудовище их попросту съедало. В одну из таких групп попал Тесей – возлюбленный дочери Пасифаи Ариадны. Принцесса категорически не хотела терять любимого! Она дала ему нить, смотанную в клубок, и рассказала, как пронести в лабиринт меч.

Тесей убил Минотавра, когда тот выскочил из-за угла, громко мыча и облизываясь. Благодаря нити Ариадны он вышел из Кносского лабиринта и вывел остальных. Царь Минос не очень-то расстроился из-за гибели сына, говорят, он даже поблагодарил Тесея. А еще он зарекся заниматься государственными делами после распития вина…

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