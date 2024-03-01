Сюжет Wild Octoberfest

Мэр города Санта-Митч просто обожал пиво и, конечно, прекрасно знал, что такое Октоберфест! Ей-богу, чудесное событие! И почему до этого первыми додумались не американцы, а эти наследники фашистов, которые только и могут, что топить печки евреями, да есть жареные сардельки с горчицей! В общем, мэр негодовал. Он решил устроить свой Октоберфест. Правда, для начала следовало собрать побольше информации об одном из самых прекрасных фестивалей планеты. Вот, что ему удалось узнать….

Первый Октоберфест провели в 1810 году, когда у одного пивовара в подвалах накопилось слишком много пенного напитка. Послушав советов любимой женушки, которая была хитра как тысяча чертей, он устроил праздник, заявив себя как главный спонсор. Благодаря тонкому маркетинговому ходу пивовар стал еще известнее. Позже к празднику подключились и отцы города, которые видели, что население с удовольствием тратит денежки на фестивале, а значит в казну будет поступать еще больше налогов, чем обычно.

Октоберфест длится шестнадцать дней. За это время гуляки выпивали просто нереальное количество пива и съедали тонны сосисок. Кроме того, на фестивале работали десятки аттракционов, которые люди посещали с большим удовольствием. Каруселям безумно радовались абсолютно все, включая и тех, кто откровенно перебрал и падал… по-крайней мере, за всю историю Октоберфеста организаторы не получили ни одного иска от пострадавших участников.

Кроме того, на фестивале действовала негласная традиция о ношении национальных костюмов. Очень многие ее соблюдали, потому что особые наряды добавляли мероприятию неповторимый немецкий колорит.

В общем, мэр города Санта-Митч узнал о празднике предостаточно. Для полного счастья осталось только устроить маленький кусочек Германии в маленьком городке, который расположился в штате Колорадо посреди таких же унылых дыр, которые классики называют провинцией, а литераторы попроще – откровенным захолустьем.

Как и оригинальный Октоберфест, в Санта-Митче фестиваль начался в третью субботу октября, когда мэр собственноручно открыл большой деревянный бочонок, налил кружку пенного напитка и выпил ее в несколько глотков. Выдохнув, он объявил праздник открытым…

Прошло шестнадцать дней. Народ погулял, как следует. Оставалось только оценить последствия глобального запоя.

Сидя в кабинете, мэр читал бесконечные жалобы от владельцев разгромленных магазинов, побитых прохожих, домовладельцев, которым выбили стекла, и начальника полиции – местный департамент буквально утонул в заявлениях о мелком хулиганстве, совершенном в отношении добропорядочных граждан! Плюс ко всему кто-то испортил капот старенького Мозератти, который глава города приобрел деньги из муниципального бюджета! Эх, сколько времени пришлось потратить на разработку схемы, чтобы потом налоговая и прочие «проверяльщики» не докопались, а какая-то бессовестная сволочь в раз испортила отличную машину, написав на капоте краской про какого-то там вора…

И тут до мэра Санта-Митча, наконец, дошло, что немцы – народ степенный и даже пьют они культурно, поэтому Октоберфест у них работает как надо. А все эти шалости с Освенцимом остались в далеком прошлом.