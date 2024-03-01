Сюжет Will It Ring

Карл давал в долг под грабительские проценты. Ну а чего еще ожидать от бандита, который мог бы закатать в бетон даже родную маму, если бы та вздумала зажать деньги? Тем не менее, к нему обращались. Карл – не банк, он не требовал справок о доходах, трудового стажа, залога... этот парень просто давал столько, сколько просили.

Так ему удалось стать одним из самых известных «кредиторов» в своем районе. Карла отличали от остальных всего две вещи: совершенно безумные проценты и возможность получить деньги просто так. Да-да, заемщику, которому позарез нужны «зеленые», предлагали поучаствовать в знаменитых аттракционах. Ребята Карла снимали все происходящее на видео – получалось самое настоящее шоу...

Аттракционы были самые разные! Например, перед клиентом Карла ставили четыре корзины, в одной из них лежали деньги, в остальных же сидели ядовитые змеи, которые ждали, пока несчастный сунет руку внутрь. Если человек понимал, что, скорее всего, не сможет отдать ссуду, то ему определенно стоило сыграть. Все равно юлить не выйдет – когда потребуется, Карл найдет должника и покалечит или вообще отправит на тот свет. Самая печальная участь ждала именно тех, с кого нечего взять.

Со временем арсенал Карла пополнился и другими аттракционами, которые вызывали у зрителей гораздо больше интереса. Например, комнаты со львами – потенциальный клиент выбирал дверь и делал шаг навстречу судьбе. Вернее, его заталкивали, и запирали замок. А с той стороны счастливчика ждали или деньги, или голодный лев. Ну и в последнем случае он становился, скорее, несчастным и это еще мягко говоря.

Со временем игры и аттракционы Карла становились все более изощренными. Его шоу снискали определенную популярность в интернете, можно сказать, обзавелись своей аудиторией, которая ждала как праздник каждого нового должника, поверившего в свою удачу.

Последней игрой Карла стал телефон. Заемщик открывал коробки, в которых лежали деньги или благословенное «ничего». Через какое-то время звонил телефон, находящийся в комнате. Заемщик брал трубку и, если он слышал бодрые поздравления, то просто забирал свои «зеленые» и уходил довольный. Но иногда вместо ответа на нервное «ало» людей ждала тишина, означавшее только одно – пора заказывать место на кладбище... в студии появлялся «ведущий», который пускал несчастному пулю в лоб без лишних слов. Конечно, человек мог не отвечать на тот или иной звонок, но, рано или поздно, ему все равно пришлось бы взять трубку, потому как иначе выйти из комнаты нельзя, кроме как с деньгами, сияя от радости, или вперед ногами.

У Карла были свои договоренности с полицией. Легавые не совались в его дела и получали неплохую прибавку к жалованью. Но в один прекрасный день что-то пошло не так: из департамента округа прислали новых боссов, которые устроили кадровую перестановку, а потом и вовсе докопались до Карла из-за его шоу, которые были весьма сомнительным с точки зрения закона. Кредитора отправили за решетку, однако дело его до сих пор живет! Правда, игру с телефоном немного изменили – теперь в ней никого не убивают, но, тем не менее, участник вполне себе может сорвать большой куш. Попробуйте, вдруг вам повезет!