Mine and Melt
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Обзор Mine and Melt

Количество линий
Количество линий: 256
RTP
RTP: 96.09%
Max Win
Max Win: X5504
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Mine and Melt

Мистер Голдовски играл в покер каждую пятницу. Он сидел за столом с другими успешными людьми и делал такие ставки, которые многим показались бы чистой воды безумием! Но, как говорится, красиво жить не запретишь, если деньги позволяют.

В один такой пятничный вечер мистеру Голдовски необыкновенно везло. К тому же он отчаянно блефовал, а соперники верили в его штучки, как малые дети в Санта-Клауса. К концу вечера любимчик Фортуны выиграл кучу денег! А еще ему повезло стать обладателем шахты в Луизиане, которая принадлежала одному менее удачливому игроку. Естественно, тот проклял мистера Голдовски, но карточный долг – дело чести, поэтому ничего не поделать... пришлось отдавать фантастическую ставку!

Новый владелец шахты приехал в Луизиану, чтобы осмотреть свой выигрыш. Это была самая обыкновенная штольня, в которой наверняка залежи золота ждали старателей. Мистер Голдовски не мог работать на ней при всем желании: во-первых, в одной руке у него бокал ирландского виски, в другой – сигара, а третьей, увы, не было, во-вторых, статус не позволял успешному бизнесмену ковыряться в земле. Он лишь поставил у шахты табличку «Частная собственность» и уехал домой, размышляя о том, кого бы отправить трудиться в поте лица.

Итак, хозяин вернулся. Во время его отсутствия случилось небольшое происшествие – два батрака, работавшие на скотном дворе, напились, как последние свиньи! Более того, один «ухрюкался» настолько, что даже перепутал доярку с коровой и признавался ей в любви пару часов подряд, пока не упал прямо в навоз, будучи сраженный алкоголем. Собственно, в таком виде его и нашли.

Мистер Голдовски решил призвать нерадивых батраков к ответу. Он пообещал уволить их без выходного пособия, если только они не поедут в Луизиану и не найдут ему золотой самородок размером с дом! А работать им предстоит за самое скромное жалование – это будет достойным уроком для двух пьяниц!

Бенни и Ленни прекрасно знали, что если они вылетят от такого работодателя как мистер Голдовски, который платил хорошим работникам как полагается, то им придется искать себе новое место где-нибудь в другом штате. Разумеется, они согласились поработать в шахте. Тем более, кто знает, может быть им удастся стырить пару самородков себе!

К приезду старателей на шахте уже дежурила охрана. Мистер Голдовски позаботился о безопасности, поэтому всяким прохвостам лучше было сразу забыть про шанс «озолотиться». Бенни и Ленни приступили к работе, надеясь поскорее отыскать огромный самородок, а потом вернуться на столь милый их сердцам скотный двор.

Особенно работников удручало отсутствие хоть какого-нибудь пойла! Среди охраны действовал сухой закон, а до ближайшего поселения было палкой не докинуть – старателям ничего не оставалось, кроме как смириться с печальной участью трезвенников поневоле.

Пару недель Бенни и Ленни работали, не покладая рук, кирки и других инструментов. В один прекрасный день шахту озарил искрящийся свет – им наконец удалось найти огромный самородок! А до этого удавалось добыть только одну мелочевку...

Мистер Голдовски получил самородок размером с дом. Конечно, его порадовала находка двух старателей, и он сменил гнев на милость. Кроме того, он все равно собирался отправить туда еще с десяток старателей, раз дело оказалось выгодным и в шахте можно найти золотые горы!

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