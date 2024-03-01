Сюжет Bigger Bass Bonanza

Большой Бас отдыхал с друзьями в баре. Попивая виски, джентльмены разговаривали о самых разных вещах, и вот очередь дошла до рыбалки. Приятели Баса вовсю хвастались размерами пойманной добычи! А наш друг философски молчал, вспоминая свои последние достижения в рыбной ловле: женская туфля, калоша и дохлый лещ, который вообще непонятно как уцепился за крючок... в общем похвастаться Басу оказалось нечем.

И в этом-то все и дело! Виски к тому времени уже хорошенько ударило в голову горе-рыболову, решившему доказать приятелям, что он – переплюнет их всех и поймает легендарную золотую рыбку! Друзья похлопали его по плечу, мол, попасться тебе может разве что ботинок, да и то не золотой, а рваный и пролежавший на дне лет тридцать. Конечно, Бас не отставал! В итоге приятели заключили пари, надеясь таким образом проучить подвыпившего хвастуна.

На следующий день рыбак «номер один» окончательно протрезвел. Когда последняя капля виски растворилась в его крови, он понял, какую же на самом деле затеял глупость – где вообще искать золоту рыбку?! Вдруг она вообще вымысел чистой воды!

Впрочем, Большой Бас не собирался сдаваться. Подготовив снасти и наживку, охотник за легендой сел на свой катер поплыл на самую главную рыбалку в своей жизни. Ему просто необходимо было поймать проклятую рыбешку, потому что в случае провала его ждала полная дискредитация как рыбака! К тому же Бас остался бы должен приятелям кругленькую сумму, которую те рассчитывали получить, когда хвастунишка потерпит фиаско.

Остановив лодку подальше от берега, наш герой закинул удочку. Первой добычей, попавшейся на крючок, стал ботинок. Следующей оказался спасательный круг, проткнутый ржавым гвоздем, на котором было написано «Титаник». Большой Бас выругался и выкинул добычу обратно в море.

Потеряв всякую надежду на успех, «гений» рыболовства продолжал попытки спасти свою репутацию и выиграть пари. Увы, вместо золотой рыбки ему удалось поймать только карася, правда, на редкость огромного, жирного, можно сказать, сочного и просящегося на сковородку.

Большой Бас смотрел на добычу, плававшую в ведерке – эта рыбина никак не могла зайти за золотую, несмотря на солидный вес! Оставалось только одно – проявить смекалку, которая помогает найти выход даже в самых трудных ситуациях.

Рыбак вернулся домой с пойманной добычей. Он отнес карася в гараж и приступил к конспиративным процедурам, без которых ему пришлось бы выглядеть в глазах друзей полным болваном. Большой бас не придумал ничего лучше, кроме как позолотить пойманную рыбку!

Через пару дней он предъявил друзьям «легенду», плававшую в ведерке. Разумеется, желания карась не исполнял, как должно, да и вообще никак, однако кого волнуют такие нюансы? Рыбка же золотая? Само собой!

Приятели были крайне удивлены смекалке Большого Баса, но, тем не менее, условия пари тот выполнил. Более того, креативный рыбак сфотографировался с «золотой» добычей, решив сохранить снимок для потомков. Кстати, а еще он выиграл солидные деньги, которые полагались победителю одиозного пари! Попробуйте поймать золотую рыбку и, возможно, вам тоже повезет разбогатеть!