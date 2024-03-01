Candy Trouble
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Обзор Candy Trouble

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.55%
Max Win
Max Win: X20000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Candy Trouble

Жизнь в Сладкой стране шла своим чередом, состоявшим из светлых деньков, наполненных добром и позитивом. В этом удивительном месте жили мармеладки, конфеты, карамельки, леденцы, зефиры и другие прелести, созданные богом кондитерских изделий. Все они дружили между собой, и никогда не ссорились. В общем, тут было так сладко, что аж приторно!

Безоблачное существование продолжалось до того дня, когда в чудесную страну нагрянули злобные сладкоежки! Толстые прыщавые монстры лязгали гнилыми зубами и тянули жирные потные ручонки к своей любимой еде! Первыми жертвами отвратительных злодеев стали шоколадные конфеты, которые играли на лужайке. К счастью, одной удалось спастись! Конфета предупредила остальных о нашествии злобных монстров. Жители Сладкой страны приготовились защищать свой дом с оружием в руках, которое сделали из полосатых рождественских тростей...

Злобные сладкоежки наступали! Началось такое сражение, каких еще не видела мировая история! Сладости дрались как львы, защищая любимую страну, и вскоре они начали оттеснять противника. Мерзким чудовищам ничего не оставалось, кроме как оставить позиции и бежать, получая вслед тычки и проклятия.

Жители Сладкой страны праздновали победу, однако командиры не разделяли общего оптимизма – они знали, что захватчики обязательно вернутся! Скорее всего, злобные монстры придут с подкреплением, поэтому следующий бой будет намного тяжелее...

Действительно, командиры оказались правы! На следующий день сладкоежек было в два раза больше, однако защитники все равно смогли отстоять свой дом и прогнать врага куда подальше. Некоторые мармеладки проявили особый героизм, за который получили государственные награды. И снова жители Сладкой страны устроили праздник, она командиры вновь не спешили всецело предаваться общей гулянке...

На следующий день враг снова напал! Злобные сладкоежки ехали на огромных тараканах, которые шевелили усами и казались еще отвратительнее наездников. Какая же это были битва! Всякие там Трои, Марафон, Платеи и прочие Бородино даже рядом не стояли. Смешались сладкоежки, тараканы, конфеты, короче говоря, ужас что творилось. Выжившим наверняка потребуется реабилитация, чтобы они не начали стрелять на улице.

Кое-как солдаты сладкой армии отбили нападение. На этот раз всем было не до гулянок, а командиры так и вовсе отправили разведчиков узнать, какие еще сюрпризы готовит враг. Вернувшиеся шпионы доложили, что сладкоежки заключили пакт с мышами, которые помогут им в ближайшем штурме.

Королю Сладкой страны ничего больше не оставалось, кроме как позвать на помощь большого человека. Огромный титан иногда заглядывал и забирал одну-две конфеты себе на потеху. Услышав крики о помощи, человек согласился встать на защиту Сладкой страны.

Рано утром с севера пошел враг: сладкоежки, тараканы, мыши... все они были уничтожены разом, и в страхе убегали, кто куда, стоило только человеку вмешаться в войну! Титан пришел в ярость. Он разогнал всех, а потом еще что-то орал про соседей, про то, как они развели у себя черт знает что и, мол, «будь они прокляты», «алкаши», и т. д. и т. п.

Столкнувшись с могущественной силой, враг исчез. Сладкоежки больше не появлялись, тараканы пропали, а мыши продолжали влачить жалкое существование в темных норах, содрогаясь от ужаса перед огромным титаном. Слава всемогущему человеку, который избавил Сладкую страну от неприятностей!

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