Monster Hunt
Видеообзор
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Обзор Monster Hunt

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 94.65%
Max Win
Max Win: X1299
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Monster Hunt

Охотник на нечисть по имени Фред был весьма известен в определенных кругах. Куда только не забрасывала его судьба! Фред побывал в древних замках, старых особняках, заброшенных лечебницах, полузатопленных пещерах… где там еще появляется нечисть, которая любит полакомиться человечиной и выпить свежей крови? Ах да, на кладбище!

Фред получил письмо, в котором шериф одного маленького города просил как можно скорее приехать и помочь разобраться с напастью на местном погосте. Беды начались совсем недавно… сначала исчез могильщик, потом несколько случайных людей – всех их обнаружили съеденными в большей или меньшей степени, но это не помешало опознать останки.

Прочитав письмо, Фред понял, что шерифу без него не обойтись. Еще бы, ведь загробная нечисть – это вам не какой-нибудь бандит или жулик, который боится полиции, как огня! Охотник за монстрами выехал на следующий день, взяв с собой все необходимое: крест, склянку святой воды и серебряные пули для ружья, которое много лет служило ему верой и правдой.

Фред встретился с шерифом, и тот рассказал ему много интересного о городском кладбище, за которым тянулась длинная история. Когда-то здесь стоял особняк одного графа, которого хлебом не корми, лишь бы выпить свежей крови. Говорят, до него на месте кладбища стояла лаборатория, в которой безумный ученый создавал сверхчеловека по образу Франкенштейна.

Сразу после смерти графа его особняк сожгли и на том же самом месте построили новый дом, который купила молодая пара. Вскоре девушка начала заниматься черной магией, а ее супруг поедал людей – когда полицейские нашли его, пожирающего труп бездомного прямо в канаве, то семейку вывели на чистую воду. Ведьма таинственным образом исчезла, в то время как ее супруг перегрыз себе вены и умер на руках у полицейских, которые отчаянно пытались остановить кровь.

После рассказа шерифа Фред понял, в чем дело – кажется земля отказывается принимать всех эти «милых» людей! А, может быть, тут замешана черная магия, ведь никто так и не нашел ведьму, исчезнувшую прямо из-под носа у легавых…

В любом случае охотник на монстров собирался отправиться на кладбище и упокоить всех, кого найдет. Ему не раз приходилось сталкиваться с самыми разными порождениями тьмы, которые стремились уничтожить все живое. Ну или, по-крайней мере, тех, кто имел неосторожность попасться под руку.

Днем Фред осмотрел кладбище, пока там было совершенно безопасно. Охотник ходил среди надгробий памятников и заглянув в склеп, который, вероятно, принадлежал графу-кровопийце. Он выяснил все, что хотел узнать, и отправился ждать наступления ночи.

Едва луна взошла, Фред уже стоял у кладбищенских ворот с ружьем на перевес. Он проверил патроны и прошел за ограду, готовясь к встрече с монстрами.

Не прошло и пары минут, как из могил полезли зомби! Из неоткуда появился вампир, а вместе с ним зеленокожий монстр и ведьма, казавшаяся на удивление живой! Рядом с дамой плелся огромный трупоед, доедавший человеческую ногу…

Началась заварушка, в которой силы явно не были равными. Впрочем, Фред отлично стрелял, а серебряные пули сражали мертвецов, как ладан черта! Наконец охотник перестрелял всех, кроме ведьмы. Она больше не могла поднять ни единого трупа и попыталась убежать, но Фред поймал ее и связал руки. Охотник на монстров собирался доставить виновницу всех бед в полицейский участок, но потом апеллировал к совести, и та приказала повесить стерву на ближайшем дереве. Вот так вот Фред снова победил зло, и добро восторжествовало!

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