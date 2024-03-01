Сюжет Power of Elements

Несколько десятилетий Мерикус служил королю верой и правдой, будучи придворным магом. К тому же в свободное время слуга его величества изучал силы природы, к которым обращаются друиды. Можно сказать, это было его хобби.

Однажды у короля приключилась мигрень. Досадная болезнь превратила жизнь повелителя в настоящий кошмар! Когда придворный доктор в очередной раз заявил, что медицина бессильна, король велел прогнать его на конюшню и оставить там до тех пор, пока тот не научиться лечить хотя бы лошадей или пьяных конюхов. Отправив горе-врача туда, где ему самое место, его величество приказал вызвать Мерикуса.

Прибывший маг получил указание сделать эликсир от мигрени и как можно скорее! Мерикус поспешил к себе в лабораторию и приступил к работе. Открыв алхимическую книгу, он кое-что набросал на скорую руку и сварил эликсир. Снадобье тотчас доставили королю в надежде на то, что его милость сейчас выздоровеет.

Увы их ах! То ли Мерикус что-то перепутал, то ли просто забыл помыть руки, перед тем как занялся алхимией, короче говоря, мигрень, измучившая его величество, исчезла, однако вместо нее началась сильнейшая диарея. Король даже не успел покинуть тронный зал... придворные дамы, советники, стража и пара вельмож сделали вид, будто бы прикрыли глаза и не видели повелителя, оказавшегося в крайне досадном положении.

Слуги едва успевали подавать ночные горшки. Когда посудины закончились, король был вынужден перебраться в уборную и вести дела, сидя на фаянсовом «троне». Через некоторое время первая волна диареи прошла, и интенсивность досадной болезни стала чуть меньше – тогда король вызвал Мерикуса на разговор...

В ходе этой беседы виновник кишечного расстройства получил с десяток раз плетью по голому заду, был лишен особого статуса придворного мага и в довершении всего стражники влили в рот упирающегося волшебника пару глотков эликсира, который тот приготовил для его величества. Мерикусу пришлось покинуть дворец... ну и при этом ночные горшки ему никто не подавал.

Лишенный всего нажитого непосильным трудом, изгнанный и униженный маг отправился в лес. Ему чертовски хотелось отомстить королю, поступившему с ним столь сурово из-за глупой ошибки.

Поселившись в лесу, Мерикус продолжил исследовать силы природы – теперь маг посвящал любимому занятию все свое время! Через три месяца он стал настоящим друидом, причем очень могущественным – силы, полученные благодаря годам занятий магией, по-прежнему оставались с ним и их можно было использовать в другом виде волшебства.

Мерикус наколдовал огромного дракона, правда, крылья сделать не получилось, но в будущем создатель чудовища собирался исправить досадное упущение. Если, конечно, оно будет у злобного монстра, который рвал все живое зубами и когтями. Больше всего дракону нравились удары хвостом, получавшиеся невероятно мощными! Одним таким ударом чудовище выворачивало с корнями вековые дубы, которые за свою долгую жизнь застали времена правления нескольких правителей...

Мерикус приказал дракону отправляться в королевский лес. Чудовище выполнило волю хозяина и устроила лютые бесчинства, уничтожая егерей, ловчих и других слуг, оказавшихся здесь по долгу службы. Дракон, созданный из деревьев, растений и живой плоти, успешно показал себя в бою. Теперь Мерикус планировал отправить его на штурм королевского замка...

Правда, его величество вовремя спохватился и послал другого придворного волшебника, нанятого вместо изгнанного, чтобы тот сразился с чудовищем и отправил его в преисподнею. Конечно, он – совсем не воин, поэтому ему нужен отважный помощник. Маг наделит смельчака силой элементов, с помощью которой тот сможет эффективно противостоять монстру. Попробуйте победить дракона Мерикуса прямо сейчас!