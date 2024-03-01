Сюжет Gold Trio: Sindbad’s Riches

Синдбад никогда не сидел на месте! Он мог бы просто торговать, как другие купцы, или плавать по морю, имея с этого хорошие барыши, но все это было не для него. Синдбад мечтал побывать во всех уголках планеты, увидеть множество чудес и пережить десятки приключений. Надо сказать, ему это удалось...

Началось все с того дня, когда его корабль остановился у пустынного острова. Только моряки расположились на берегу и приготовили обед, как земля заходила ходуном! Оказалось, это была огромная рыба, а никакой ни остров! Незваные и нежданные гости гиганту совершенно не понравились, поэтому он поспешил уйти под воду. Синдбад не успел вернуться на корабль, однако ему удалось доплыть до необитаемого острова. Там мореплаватель встретил конюха царя аль-Михрджана и тот доставил его к своему повелителю. Синдбад долго служил ему, прежде чем смог вернуться в родной Багдад.

В следующий раз наш герой снова остался один на острове. Там ему удалось обнаружить гигантское яйцо птицы Рух. Когда наседка прилетела и заняла полагающееся ей место, она уснула. Синдбад слышал об этой птице и знал, какую та предпочитает еду – конечно же, змей, которые водятся в алмазной долине. Искатель приключений привязал себя к лапам огромного создания – когда птица Рух проснулась, она не заметила маленького человека, и полетела обедать. Так Синдбад оказался в алмазной долине! Потом добрые люди помогли ему вернуться в Багдад. Разумеется, он отправился на домой с набитыми карманами!

Однажды судьба занесла Синдбада сначала на остров людоедов, потом в обитель драконов – огнедышащий монстр съел всех спутников отважного мореплавателя, которому удалось спрятаться. К счастью, корабль, проплывавший мимо, подобрал его и доставил в Багдад.

За свою жизнь Синдбад побывал в Стране безумцев, в рабстве у Шайтана, в Индии и других странах. Скитаясь по миру, он собрал несметные богатства: золото, драгоценные камни, разные артефакты, которые были достойны оказаться в сокровищницах повелителей самых могущественных стран.

В конце концов Синдбад решил остепениться. Великий путешественник познакомился с дочерью одного знатного вельможи, и они полюбили друг друга с первого взгляда. Правда, отец девушки отнесся к Синдбаду с некоторым недоверием – за ним закрепилась репутация перекати поля, которое сегодня здесь, а завтра уже на другом краю мира.

Жених долго убеждал отца невесты в собственной надежности. Наконец, он решил перейти от слов к делу и доказать серьезность своих намерений: бывший мореплаватель преподнес будущему тестю роскошные кинжалы, найденные им во время одного из странствий. К тому же он подарил ему целый сундук золота, а возлюбленной – кольцо с драгоценным камнем, которое когда-то принадлежало царице одной далекой страны.

Благодаря тяге к путешествиям Синдбад стал очень богат. Вельможа оценил подарки и дал благословение на брак. Он прекрасно понимал, что богатства Синдбада будут принадлежать его внукам, а это – огромное состояние, которое скрасит жизнь в любой ситуации.

Свадьба состоится совсем скоро! Приглашен весь город. Вы тоже можете побывать там – просто смешайтесь с толпой и, возможно, вам повезет раздобыть немного золота Синдбада, когда гости как следует захмелеют.