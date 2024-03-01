Beast Below
Видеообзор
DEMO

Обзор Beast Below

Количество линий
Количество линий: 14
RTP
RTP: 96.29%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Beast Below

Будучи огромным спрутом, Терион не терпел суеты и лишних телодвижений, хотя щупальцами орудовал очень быстро! А еще он обожал человечину! К его глубокому сожалению, людей в море не водилось. Спрут часами выслеживал хлипкие рыбацкие суденышки, чтобы как следует раскачать и сбросить рыболовов в воду, а затем перекусить барахтающейся добычей.

Конечно, времени на слежку уходило до неприличия много! Хорошенько пораскинув мозгами, Терион решил скооперироваться с другими хищными обитателям подводного мира, которые не прочь отведать трупа с душком, выдержанного под камнем неделю-другую.

Оказалось, найти союзника, который будет выслеживать рыбаков, совсем не так просто. Рыба-меч показалась Териону вполне подходящим товарищем, и какое-то время их тандем работал как надо! Акула находила хлипкий баркас и приводила спрута, который делал всю грязную работу. Но потом компаньон покинул Териона: рыба меч-сообразила, что можно самой дырявить резиновые лодки! Делиться же с ленивым напарником совсем не обязательно...

Союз с рыбой-ежом оказался не продуктивным! Во-первых, новый помощник Териона оказался на редкость туп. Во-вторых, он перепутал едва живое суденышко с огромным круизным лайнером! Териона едва не разрубило винтами, когда тот подплыл ближе оценить масштабы судна и рыбьей глупости.

Хищный морской червь вызвался сам, прослышав о том, что спруту требуется помощник, однако был сразу отсеян за профнепригодность – ну какой еще следопыт из создания, у которого нет ни единого глаза?! Чуть позже Терион повстречал рыбу-удильщика, которая заманивала добычу в темные пещеры своим фонариком! Частенько ей доставались деликатесы, вроде начинающих дайверов. Правда, рыба-удильщик привыкла сидеть в темноте и ждать – перспектива носиться по океану ее совершенно не устраивала.

Огромная зубастая акула, с которой Терион хотел побрататься, послала его к черту – она прекрасно охотилась сама всю жизнь и кто-кто, а уж товарищи ей точно не были нужны! И вот в один прекрасный день к логову спрута подплыли две сирены, которым смерть как нужен был кто-нибудь огромный, сильный и плотоядный. Обе стервы могли приманить хоть целый фрегат, да толку – загрызут они по морячку, а остальные надают по сусалам всей командой, и не посмотрят, что дамы!

Трое хищников начали охоту невиданных масштабов! Сирены пели, очаровывая моряков, Терион же, обнаглев от безнаказанности, вылезал прямо на палубу и скидывал людей в воду или по старинке раскачивал судно изо всех сил.

Конечно, о похождениях зловещей троицы прознали все мореплаватели. Беспредел, который устраивали спрут и компания, было просто необходимо прекратить! Владелец крупного торгового порта, терпевший миллионные убытки из-за шалостей Териона, объявил награду за голову с щупальцами. И пообещал бонус за двух певичек.

Вскоре собрали экспедицию: военное судно, замаскированное под рыбацкий корабль, отправилось на охоту. Моряки запаслись наушниками, и магия сирен оказалась бессильной. Более того, одну подстрелили гарпуном, вторая же успела сбежать вместе со спрутом, который понял, что дело пахнет очень дурно!

Впрочем, команда не собиралась возвращаться домой с одной сиреной: один из охотников надел специальный костюм и спустился на дно. Он рассчитывал застрелить Териона и получить большую награду. Если вы поможете водолазу сделать доброе дело, то с вами обязательно поделятся золотом!

Провайдер
Hacksaw Gaming
Hacksaw Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches