Сюжет Beast Below

Будучи огромным спрутом, Терион не терпел суеты и лишних телодвижений, хотя щупальцами орудовал очень быстро! А еще он обожал человечину! К его глубокому сожалению, людей в море не водилось. Спрут часами выслеживал хлипкие рыбацкие суденышки, чтобы как следует раскачать и сбросить рыболовов в воду, а затем перекусить барахтающейся добычей.

Конечно, времени на слежку уходило до неприличия много! Хорошенько пораскинув мозгами, Терион решил скооперироваться с другими хищными обитателям подводного мира, которые не прочь отведать трупа с душком, выдержанного под камнем неделю-другую.

Оказалось, найти союзника, который будет выслеживать рыбаков, совсем не так просто. Рыба-меч показалась Териону вполне подходящим товарищем, и какое-то время их тандем работал как надо! Акула находила хлипкий баркас и приводила спрута, который делал всю грязную работу. Но потом компаньон покинул Териона: рыба меч-сообразила, что можно самой дырявить резиновые лодки! Делиться же с ленивым напарником совсем не обязательно...

Союз с рыбой-ежом оказался не продуктивным! Во-первых, новый помощник Териона оказался на редкость туп. Во-вторых, он перепутал едва живое суденышко с огромным круизным лайнером! Териона едва не разрубило винтами, когда тот подплыл ближе оценить масштабы судна и рыбьей глупости.

Хищный морской червь вызвался сам, прослышав о том, что спруту требуется помощник, однако был сразу отсеян за профнепригодность – ну какой еще следопыт из создания, у которого нет ни единого глаза?! Чуть позже Терион повстречал рыбу-удильщика, которая заманивала добычу в темные пещеры своим фонариком! Частенько ей доставались деликатесы, вроде начинающих дайверов. Правда, рыба-удильщик привыкла сидеть в темноте и ждать – перспектива носиться по океану ее совершенно не устраивала.

Огромная зубастая акула, с которой Терион хотел побрататься, послала его к черту – она прекрасно охотилась сама всю жизнь и кто-кто, а уж товарищи ей точно не были нужны! И вот в один прекрасный день к логову спрута подплыли две сирены, которым смерть как нужен был кто-нибудь огромный, сильный и плотоядный. Обе стервы могли приманить хоть целый фрегат, да толку – загрызут они по морячку, а остальные надают по сусалам всей командой, и не посмотрят, что дамы!

Трое хищников начали охоту невиданных масштабов! Сирены пели, очаровывая моряков, Терион же, обнаглев от безнаказанности, вылезал прямо на палубу и скидывал людей в воду или по старинке раскачивал судно изо всех сил.

Конечно, о похождениях зловещей троицы прознали все мореплаватели. Беспредел, который устраивали спрут и компания, было просто необходимо прекратить! Владелец крупного торгового порта, терпевший миллионные убытки из-за шалостей Териона, объявил награду за голову с щупальцами. И пообещал бонус за двух певичек.

Вскоре собрали экспедицию: военное судно, замаскированное под рыбацкий корабль, отправилось на охоту. Моряки запаслись наушниками, и магия сирен оказалась бессильной. Более того, одну подстрелили гарпуном, вторая же успела сбежать вместе со спрутом, который понял, что дело пахнет очень дурно!

Впрочем, команда не собиралась возвращаться домой с одной сиреной: один из охотников надел специальный костюм и спустился на дно. Он рассчитывал застрелить Териона и получить большую награду. Если вы поможете водолазу сделать доброе дело, то с вами обязательно поделятся золотом!